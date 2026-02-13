Ministarstvo: 'Prodaju alkohola ne zabranjuje država, gradovi i općine odlučuju. To nije obveza'

Država ne zabranjuje prodaju alokohola, izvijestili su iz Ministarstva gospodarstva povodom različitih napisa nakon najave zakonskih izmjena. U priopćenju su pojasnili smisao i okvire zakonskih promjena koje stižu.

- Predloženim izmjenama i dopunama Zakona o trgovini ne uvodi se nacionalna zabrana niti jedinstveno ograničenje za sve, već se gradovima i općinama daje mogućnost da, u skladu s potrebama svojih sredina, sami urede pitanje večernje i noćne prodaje alkohola. Ta mogućnost predstavlja ovlast, a ne obvezu - navode.

Cilj prijedloga je, dodaju, zaštita zdravlja građana, osobito djece i mladih, očuvanje javnog reda i mira te doprinos uređenijim i sigurnijim javnim prostorima u lokalnim zajednicama. Riječ je o odgovoru na konkretne izazove s kojima se pojedine sredine suočavaju.

- Gradovi i općine mogu urediti prodaju alkohola u večernjim i noćnim satima, ako ocijene da je to potrebno - ističu iz Ministarstva.

Ovim prijedlogom uspostavlja se ravnoteža između slobode tržišta i zaštite javnog interesa, dodaju.

- Riječ je o rješenju koje poštuje tržišne principe, ali istodobno jasno postavlja granicu ondje gdje počinje odgovornost prema zdravlju i sigurnosti građana, a izuzev zdravstvenih implikacija, konzumacija alkohola usko je povezana i devastacijom kulturne baštine, što svakako utječe na percepciju Republike Hrvatske kao atraktivne turističke destinacije - stoji u priopćenju.

Statistički podaci dodatno potvrđuju potrebu za odgovornim pristupom. Hrvatska je među zemljama Europske unije s visokom potrošnjom alkohola, a gotovo 30 posto mladih u dobi od 15 do 25 godina prijavljuje epizodno opijanje, navodi Ministarstvo.

- Prijedlog je izrađen u suradnji s nadležnim tijelima državne uprave te uz potporu predstavnika gradova i županija, čime je osigurana njegova stručna i institucionalna utemeljenost. Posebno ističemo podršku Udruge gradova u Republici Hrvatskoj i Hrvatske zajednice županija, čime je potvrđeno da je riječ o rješenju koje odgovara stvarnim potrebama lokalne razine.

Zaključno, država ne uvodi zabranu prodaje alkohola. Država daje zakonski okvir, a gradovi i općine odlučuju o večernjoj i noćnoj prodaji u skladu s javnim interesom, zaštitom zdravlja i očuvanjem javnog reda u svojim sredinama - stoji u priopćenju.