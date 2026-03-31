Ministarstvo: Tvrdnje Kövesi o pritiscima na EPPO su netočne

Iz Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije u utorak su reagirali na intervju glavne europske tužiteljice Laure Kövesi te neutemeljenima ocijenili tvrdnje vezane za navodno postupanje hrvatskog državnog i pravosudnog vrha prema Uredu EU javnog tužitelja. Tvrdnje o napadu na rad delegiranih tužitelja od strane predsjednika Vlade RH i Glavnog državnog odvjetnika RH u potpunosti su netočne. Iznošenje stava najviših dužnosnika o određenom pitanju od interesa javnosti, upoznavanje javnosti s činjenicama i propisima na kojima se temelji takav stav, pogrešno je i neprimjereno kvalificirati kao napad, istaknuli su iz Ministarstva pravosuđa u priopćenju.

Na taj su način dodatno reagirali na intervju Kövesi za europsku mrežu Euroactiv nakon novih i, kako navode, "neutemeljenih tvrdnji vezanih za navodno postupanje hrvatskog državnog i pravosudnog vrha prema Uredu europskog javnog tužitelja".

"U pogledu konkretnog slučaja, koji spominje Laura Kövesi, ponovno ističemo lako provjerljivu činjenicu da se u predmetu Beroš nije radilo o kaznenom dijelu počinjenom na štetu sredstva Europske unije. Podsjećamo, da je od pet spornih javnih nabava, samo jedna (splitska bolnica) mogla biti financirana iz fondova Europske unije. Međutim, u ovom slučaju kazneno djelo je samo pokušano, te nije bilo stjecanja neprimjerene koristi na štetu proračuna Europske unije", stoji u priopćenju.

U pogledu ostalih kaznenih djela, iz Ministarstva pravosuđa kažu da je oštećen isključivo proračun Republike Hrvatske, "što tvrdnju glavne europske tužiteljice da se radilo o korupciji na štetu EU fondova čini netočnom".

Vezano za pitanje sukoba nadležnosti, o kojem također govori Glavna europska tužiteljica, podsjetili su da tužiteljsko tijelo odlučuje o sporu stvarne nadležnosti između nacionalnog tužiteljstva i EPPO-a još u 13 država članica koje sudjeluju u mehanizmu pojačane suradnje.

"Osim što smo osigurali uvjete za učinkovit rad EPPO-a, još jednom ističemo da se institucije u Hrvatskoj ne miješaju, ne rade pritisak i ne sudjeluju u navodnim napadima ili dezinformacijskim kampanjama protiv delegiranih europskih tužitelja", ustvrdili su.

Dodali su i da Ministarstvo pravosuđa "nema nikakvih saznanja" o takvim događajima, "a ničim potkrijepljene navode o njihovom postojanju smatra neodgovornim postupanjem koji ne pridonosi međusobnom povjerenju i dosadašnjoj dobroj suradnji Hrvatske i EPPO-a".

"Svako kazneno djelo, bez obzira je li počinjeno na štetu financijskih interesa EU ili državnog proračuna Republike Hrvatske, treba istražiti i procesuirati, a nadležna tijela u svom radu moraju biti samostalna i neovisna", poručili su iz Ministarstva pravosuđa.