Ministarstvo vanjskih poslova Venezuele optužuje SAD: 'Ovo je podmukli napad, žele naftu'

Ministar vanjskih poslova Venezuele, Yvan Gil, rekao je u subotu da je SAD izveo "podmukao i kukavički napad s leđa" u kojem su poginuli civili i vojni profesionalci, ali da je narod te južnoameričke zemlje ujedinjen i miran.

"SAD je vojnim putem napao Venezuelu kako bi zgazio volju njenog naroda i kako bi joj ukrao naftu i druge resurse", izjavio je Gil u telefonskom razgovoru iz Caracasa za španjolski nacionalni radio RNE.

"Bio je to podmukao i kukavički napad s leđa u kojem su poginuli civili i vojni profesionalci. To ubojstvo izvršila je vlada SAD-a", dodao je.

Ministar Venezuele je rekao da je to jasno kršenje međunarodnog prava i povelje Ujedinjenih naroda.

"Vojska Venezuele je razmještena na terenu, odlučna i garantira sigurnost građanima", izjavio je. "Pobijedit ćemo svaku agresiju", napomenuo je.

Rekao je da je narod "miran i ujedinjen", a institucije funkcioniraju, unatoč "nesrazmjernom bombardiranju" koje je uzrokovalo gubitak ljudskih života i nanijelo materijalnu štetu. Nije naveo broj ubijenih dodavši da još uvijek prikupljaju informacije o posljedicama napada.

Američki predsjednik Donald Trump izvijestio je da je venezuelanski predsjednik Nicolas Maduro zarobljen i izveden iz zemlje.

Gil je iz Caracasa poručio da je Maduro legitimni predsjednik Venezuele, a da zemlja nastavlja funkcionirati putem potpredsjednice i parlamenta, kao što propisuje ustav.

"To perfektno funkcionira i garantira mir", zaključio je.