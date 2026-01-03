Obavijesti

News

Komentari 3
'KRŠENJE MEĐUNARODNOG PRAVA'

Kina oštro osuđuje američku akciju u Venezueli: Trump tvrdi da Peking nema primjedbi...

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: MIRAFLORES PALACE

Peking upozorava da je uhićenje Nicolasa Madura ozbiljno kršenje međunarodnog prava, dok Trump tvrdi da Kina neće imati ništa protiv američke operacije i jačeg ulaska u naftni sektor

Kina je u subotu snažno osudila američku intervenciju u Venezueli upozorivši da je riječ o ozbiljnom kršenju međunarodnog prava.

"Kina je duboko šokirana i oštro osuđuje američku uporabu sile protiv jedne suverene države, kao i uporabu sile protiv predsjednika države", navodi se u priopćenju kineskog Ministarstva vanjskih poslova.

"Kina se odlučno protivi takvom hegemonističkom ponašanju SAD-a koje ozbiljno krši međunarodno pravo, narušava suverenitet Venezuele i prijeti miru i sigurnosti u Latinskoj Americi i na Karibima. Pozivamo SAD da se pridržava međunarodnog prava te ciljeva i načela Povelje UN-a i prestane kršiti suverenitet i sigurnost drugih zemalja."

Američki predsjednik Donald Trump rekao je ranije u subotu za Fox News da Kina neće imati ništa protiv operacije u Venezueli, da ima dobar odnos s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom i da će Kina nastaviti dobivati naftu iz Venezuele.

Trump je rekao da su venezuelski predsjednik Nicolas Maduro i njegova supruga Cilia Flores, nakon što su ih zarobile američke snage, premješteni na brod te će biti prevezeni u New York. Rekao je da su u New Yorku protiv njih dvoje podignute optužnice.

Dodao je da će razmotriti hoće li zemlju preuzeti čelnica oporbe, dobitnica Nobelove nagrade za mir Maria Corina Machado, te da je trenutno na čelu zemlje Madurova potpredsjednica Delcy Rodriguez. Dodao je da se preostalim Madurovim lojalistima "loše piše" ostanu li mu lojalni. 

Trump je rekao također da će Sjedinjene Države biti "veoma snažno uključene" u venezuelsku naftnu industriju nakon vojne operacije. "Mi imamo najbolje naftne kompanije u svijetu, najveće, najbolje i bit ćemo veoma uključeni u to", kazao je.

Komentari 3
