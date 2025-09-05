Ministarstvo: Zapošljavanje u SAD-u stagniralo u kolovozu

Zapošljavanje u SAD-u stagniralo je u kolovozu, uz neto tek 22 tisuće novih radnih mjesta, izvijestilo je u petak ministarstvo rada, ponovivši i da se broj zaposlenih u najvećem svjetskom gospodarstvu nije značajnije promijenio od travnja. Poslodavci su u kolovozu neto otvorili samo 22 tisuće novih radnih mjesta, utvrdilo je ministarstvo, u usporedbi s revidiranih neto 79 tisuća u prethodnom mjesecu.

Prva procjena za srpanj bila je pokazala neto otvorene 73 tisuće novih radnih mjesta.

Ministarstvo je također ponovo revidiralo podatke za lipanj koji sada pokazuju neto gubitak 13 tisuća radnih mjesta. Revidirani podatak koji su bili objavili u kolovozu pokazao je neto otvorenih 14 tisuća radnih mjesta, a prva procjena čak 147 tisuća.

Ponovili su i da podaci pokazuju "tek neznatne promjene" u zapošljavanju od travnja. Još početkom srpnja bili su izračunali da su poslodavci u 12 mjeseci zaključno s lipnjem bili zapošljavali u prosjeku 146 tisuće novih radnih mjesta mjesečno.

Privatni sektor neto je u kolovozu otvorio 37 tisuća novih radnih mjesta, izračunali su, otprilike upola manje nego u srpnju, prema revidiranom podatku.

Državni sektor neto je pak u kolovozu ugasio 16 tisuća radnih mjesta, nakon neto otvorene samo dvije tisuće u prethodnom mjesecu.

Sektor zdravstvene skrbi neto je u kolovozu otvorio 31 tisuću radnih mjesta, 10-ak tisuća manje od prosjeka u proteklih 12 mjeseci. U sektoru socijalne skrbi neto ih je otvoreno 16 tisuća.

U rudarstvu i sektoru nafte i plina ugašeno je pak šest tisuća poslova, a u veleprodaji i u prerađivačkoj industriji po 12 tisuća.

Stopa nezaposlenosti iznosila je u kolovozu 4,3 posto i bila je za 0,1 postotni bod viša nego u prethodnom mjesecu, izračunalo je ministarstvo, istaknuvši da se unatrag godinu dana nije značajnije promijenila.

Bez posla je u kolovozu bilo približno 7,4 milijuna Amerikanaca, neznatno više nego u prethodnom mjesecu. Njihov broj nije se značajnije promijenio ni u proteklih godinu dana, navode u ministarstvu.

Prosječna plaća po satu porasla je i u kolovozu na mjesečnoj razini za 0,3 posto, na 36,53 dolara. U usporedbi s prošlogodišnjim kolovozom uvećana je za 3,7 posto, objavilo je ministarstvo.