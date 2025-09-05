Obavijesti

News

Komentari 0
NOVA STATISTIKA

Ministarstvo: Zapošljavanje u SAD-u stagniralo u kolovozu

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Ministarstvo: Zapošljavanje u SAD-u stagniralo u kolovozu
Foto: ilustracija/Canva

Državni sektor neto je pak u kolovozu ugasio 16 tisuća radnih mjesta, nakon neto otvorene samo dvije tisuće u prethodnom mjesecu

Zapošljavanje u SAD-u stagniralo je u kolovozu, uz neto tek 22 tisuće novih radnih mjesta, izvijestilo je u petak ministarstvo rada, ponovivši i da se broj zaposlenih u najvećem svjetskom gospodarstvu nije značajnije promijenio od travnja. Poslodavci su u kolovozu neto otvorili samo 22 tisuće novih radnih mjesta, utvrdilo je ministarstvo, u usporedbi s revidiranih neto 79 tisuća u prethodnom mjesecu.

Prva procjena za srpanj bila je pokazala neto otvorene 73 tisuće novih radnih mjesta. 

Ministarstvo je također ponovo revidiralo podatke za lipanj koji sada pokazuju neto gubitak 13 tisuća radnih mjesta. Revidirani podatak koji su bili objavili u kolovozu pokazao je neto otvorenih 14 tisuća radnih mjesta, a prva procjena čak 147 tisuća.

Ponovili su i da podaci pokazuju "tek neznatne promjene" u zapošljavanju od travnja. Još početkom srpnja bili su izračunali da su poslodavci u 12 mjeseci zaključno s lipnjem bili zapošljavali u prosjeku 146 tisuće novih radnih mjesta mjesečno.

ORGANIZATOR: CENTAR ZA EKONOMSKO OBRAZOVANJE Prosvjedovat će protiv vojnog roka u Zagrebu: 'Mladi će na tržištu rada nastradati, opet!'
Prosvjedovat će protiv vojnog roka u Zagrebu: 'Mladi će na tržištu rada nastradati, opet!'

Privatni sektor neto je u kolovozu otvorio 37 tisuća novih radnih mjesta, izračunali su, otprilike upola manje nego u srpnju, prema revidiranom podatku.

Državni sektor neto je pak u kolovozu ugasio 16 tisuća radnih mjesta, nakon neto otvorene samo dvije tisuće u prethodnom mjesecu. 

Sektor zdravstvene skrbi neto je u kolovozu otvorio 31 tisuću radnih mjesta, 10-ak tisuća manje od prosjeka u proteklih 12 mjeseci. U sektoru socijalne skrbi neto ih je otvoreno 16 tisuća.

U rudarstvu i sektoru nafte i plina ugašeno je pak šest tisuća poslova, a u veleprodaji i u prerađivačkoj industriji po 12 tisuća.

PROMO Novi zakon o zapošljavanju stranaca u Republici Hrvatskoj: ključne izmjene
Novi zakon o zapošljavanju stranaca u Republici Hrvatskoj: ključne izmjene

Stopa nezaposlenosti iznosila je u kolovozu 4,3 posto i bila je za 0,1 postotni bod viša nego u prethodnom mjesecu, izračunalo je ministarstvo, istaknuvši da se unatrag godinu dana nije značajnije promijenila.

Bez posla je u kolovozu bilo približno 7,4 milijuna Amerikanaca, neznatno više nego u prethodnom mjesecu. Njihov broj nije se značajnije promijenio ni u proteklih godinu dana, navode u ministarstvu.

Prosječna plaća po satu porasla je i u kolovozu na mjesečnoj razini za 0,3 posto, na 36,53 dolara. U usporedbi s prošlogodišnjim kolovozom uvećana je za 3,7 posto, objavilo je ministarstvo.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Glumio tužnog muža, a bacio je u septičku jamu? 'Pitala sam je zašto ga ne ostavi, nije htjela'
HOROR U TENJI

Glumio tužnog muža, a bacio je u septičku jamu? 'Pitala sam je zašto ga ne ostavi, nije htjela'

R. R. (52) na društvenim mrežama pravio se zabrinut za svoju suprugu, ali policija ga je vrlo brzo stavila u središte istrage
EKSKLUZIVNO Beroš je i dalje zaposlen u Vinogradskoj! 'Zaboravili' su mu dati otkaz...
NEVJEROJATNO I SKANDALOZNO!

EKSKLUZIVNO Beroš je i dalje zaposlen u Vinogradskoj! 'Zaboravili' su mu dati otkaz...

Zagrebačka bolnica propustila mu je dati otkaz ugovora o radu kad je aktivirao 6+6. Suzdržavamo se od komentara, rekli su nam iz Ravnateljstva. Beroš se nedavno prijavio na natječaj u istoj bolnici...
FOTO Roditelji, oprez! Ovo su tajna značenja emotikona koje djeca koriste: Pogledajte listu
NA ŠTO PRIPAZITI

FOTO Roditelji, oprez! Ovo su tajna značenja emotikona koje djeca koriste: Pogledajte listu

Internet može biti vrlo opasan za našu djecu, poručuje Amit Kalley, osnivač organizacije "For working parents", koji je izdao upozorenje roditeljima o tajnim značenjima emotikona koje djeca, pogotovo ona iz generacije Z, koriste za prenošenje poruka. Napravio je periodni sustav emotikona kod kojih postoje dvostruka značenja, tablica je postala viralna, koriste je i škole u Ujedinjenom Kraljevstvu, pohvalila ju je i policija. Sve je krenulo zbog serije "Adolescence".... "Većina roditelja misli da su emotikoni nešto bezazleno", kaže Kelley , koji je više od desetljeća radio u školskom sustavu....

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025