ORGANIZATOR: CENTAR ZA EKONOMSKO OBRAZOVANJE

Prosvjedovat će protiv vojnog roka u Zagrebu: 'Mladi će na tržištu rada nastradati, opet!'

Piše Iva Tomas,
Prosvjedovat će protiv vojnog roka u Zagrebu: 'Mladi će na tržištu rada nastradati, opet!'
Iz Centra smatraju da bi se to moglo ponoviti te da će se radije zapošljavati oni koji su oslobođeni vojnog roka ili stranci koji nemaju vojnu obvezu

Centar za ekonomsko obrazovanje najavio je prosvjed protiv uvođenja obveznog vojnog roka. Organizirat će ga u subotu, 13. rujna na Trgu bana Josipa Jelačića u Zagrebu. Na istu temu, skupili su čak 5.000 potpisa u peticiji.

Podsjetimo, država opet uvodi obvezan vojni rok od dva mjeseca. Oni s prizivom savjesti morat će odraditi civilni rok od tri ili četiri mjeseca. Vojni rok moguće je odgoditi do kraja studiranja.

- Ovu jesen Sabor odlučuje o obveznom vojnom roku, mjeri koja bi pogodila ne samo desetke tisuća mladih, nego i cijelo društvo kroz njihovo skidanje s tržišta rada. Zato prije jesenske sjednice Sabora želimo velikim prosvjedom na Trgu bana Jelačića pokazati političarima što mladi i šira javnost misle o ovoj promašenoj, zastarjeloj i štetnoj politici, stoji u pozivu inicijative - najavili su.

Pojašnjavaju kako je Hrvatska već imala obvezni vojni rok, a da je ta praksa pokazala da poslodavci mlade na razgovoru za posao pitaju jesu li regulirali vojnu obvezu. Iz Centra smatraju da bi se to moglo ponoviti te da će se radije zapošljavati oni koji su oslobođeni vojnog roka ili stranci koji nemaju vojnu obvezu.

- U slučaju ponovnog aktiviranja obveznog vojnog roka, podnijet ćemo udružnu tužbu za zaštitu protiv diskriminacije. Naše objave o vojnom roku skupile su preko milijun pregleda na društvenim mrežama. Sigurnost države ne ovisi o obveznom vojnom roku – Vlada bi osigurala planirani broj dragovoljnih ročnika da ih plati kako spada, piše u objavi inicijative.

Dodaju i da im nije jasno zašto se iz Vlade i Sabora čude zašto nitko ne želi biti dragovoljni ročnik za 900 eura, dok stranci sezonske poslove rade za 1.250 i više eura, uz plaćen smještaj i hranu.

Centar traži donacije za pozornicu, razglas i strujni priključak na prosvjedu.

