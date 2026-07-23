Obavijesti

News

Komentari 0
HITNA DOSTAVA

MINISTRE, DI SU PARE? Puljak od Glavine traži financijske izvještaje sportskih saveza

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
MINISTRE, DI SU PARE? Puljak od Glavine traži financijske izvještaje sportskih saveza
Zagreb: Marijana Puljak o temi: "Toleriranje obiteljskog nasilja kao cijena HDZ-ove vlasti u Splitu?" | Foto: Patrik Macek/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Podsjetila je da je po saborskom Poslovniku rok za odgovor na zastupničko pitanje 30 dana, a Ministarstvo ga je, ističe, prekoračilo za više od dva mjeseca...

Predsjednica Centra Marijana Puljak zatražila je u četvrtak od ministra turizma i sporta Tončija Glavine da joj hitno dostavi financijske izvještaje svih sportskih saveza za zadnjih 10 godina, što je zatražila još u travnju, te poručila da javni novac nije privatna blagajna sportskih moćnika.

„Ministar Glavina 107 dana šuti o tome kako se troši javni novac u sportu", priopćila je zastupnica, podsjetivši kako je još 7. travnja zatražila da joj se dostave financijski izvještaji svih sportskih saveza za posljednjih deset godina.

 "Dok on odbija pokazati dokumente, policija ih traži po uredima i domovima. Ministre, di su pare?“, zapitala je predsjednica stranke Centar i saborska zastupnica Puljak, reagirajući na današnje uhićenje direktora olimpijskog programa Hrvatskog olimpijskog odbora.

traži registar zaposlenih Puljak: HDZ je uhljebio 10.000 ljudi, građane to stoji pola milijarde eura godišnje!
Puljak: HDZ je uhljebio 10.000 ljudi, građane to stoji pola milijarde eura godišnje!

Podsjetila je da je po saborskom Poslovniku rok za odgovor na zastupničko pitanje 30 dana, a Ministarstvo ga je, ističe, prekoračilo za više od dva mjeseca.

 Smatra kako, da je sustav financiranja sporta transparentan i da Ministarstvo zaista nadzire trošenje našeg novca, odgovore ne bismo morali dobivati iz izvještaja o pretresima i uhićenjima. Nije dovoljno dijeliti stotine milijuna eura i zatim zatvarati oči pred time kako se taj novac troši nego Ministarstvo mora kontrolirati financiranje sportskih saveza, objavljivati podatke i odgovarati Hrvatskom saboru, poručila je.

Ponovno je zatražila da ministar hitno dostavi sve zatražene dokumente i objasni zašto krši rok za odgovor na zastupničko pitanje. Također pita kakav je nadzor Ministarstvo provodilo nad HOO-om i sportskim savezima, je li ikada utvrdilo nepravilnosti i što je nakon toga poduzelo.

„USKOK ne smije biti jedini oblik nadzora nad trošenjem javnog novca. Javni novac nije privatna blagajna sportskih moćnika, a šutnja ministra više nije administrativni propust. Nakon jutrošnjihuhićenja, ona je ozbiljan politički problem“, zaključila je Puljak.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
DRAMA NA NEBU Kako je došlo do nesreće u kojoj je Srbin skoro ispao iz aviona? 'Let, nikad više'
JEDVA PREŽIVIO

DRAMA NA NEBU Kako je došlo do nesreće u kojoj je Srbin skoro ispao iz aviona? 'Let, nikad više'

Na Ryanairovom avionu prije dva tjedna puknuo je prozor. Ljubišu iz Srbije dekompresija je povukla van. Za noge su ga držali supruga i putnici i spasili ga...
VIDEO Jeste li vidjeli? Prošišala je iznad Hrvatske na 400 km visine: 'Obiđe nas za sat i pol'
MEĐUNARODNA SVEMIRSKA POSTAJA

VIDEO Jeste li vidjeli? Prošišala je iznad Hrvatske na 400 km visine: 'Obiđe nas za sat i pol'

Služi kao znanstveni laboratorij u kojem astronauti provode istraživanja iz područja medicine, biologije, fizike i tehnologije u uvjetima bestežinskog stanja
'Zarađivao sam ogromne sume, dao premalo pažnje kršćanskom načinu života... I to ima cijenu'
ZADNJA MIHALIĆEVA OBJAVA

'Zarađivao sam ogromne sume, dao premalo pažnje kršćanskom načinu života... I to ima cijenu'

"Ako sav novac, svi auti i svi noćni izlasci služe samo da oko sebe okupljaš prazne ljude, onda nisi dobio ništa – već si izgubio", napisao je posljednjoj objavi Mihalić...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026