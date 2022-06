Ministrica Brnjac u UN-u: Na sastancima sam predstavila sve aktivnosti svojeg ministarstva

Ministrica turizma i sporta Nikolina Brnjac sudjelovala je na sastanku Vijeća sigurnosti UN-a na temu žena, mira i sigurnosti te se sastala s čelnicama Ekonomskog i socijalnog vijeća i Ureda za međuvladina potporu i suradnju za održivi razvoj UN-a, priopćeno je u četvrtak iz ministarstva.

"Na sastancima sam predstavila sve aktivnosti Ministarstva turizma i sporta koje doprinose ostvarenju UN-ovih politika odnosno Programa o održivom razvoju do 2030. Naša nova strategija koja je u završnoj fazi, adresira sve izazove koji su prepoznati i na svjetskoj razini te prati trendove održivosti kao i zelene i digitalne tranzicije", prenosi se u priopćenju izjava ministrice Brnjac.

Hrvatska po njezinim riječima ima cilj kao zemlja predsjedateljica Odbora za održivost i turizam UNWTO-a posebno promicati i raditi na jačanju otpornosti turizma i njegovom održivom razvoju.

Na sastancima je Brnjac istaknula kako je Hrvatska osigurala značajan iznos sredstava iz europskih fondova kojima će se financirati projekti koji će doprinijeti ostvarenju tih ciljeva.

Brnjac je u Hrvatskom centru Nikola Tavelić u New Yorku prisustvovala predstavljanju filma Stepinac - The Cardinal and His Conscience te se susrela s predstavnicima hrvatske zajednice.

Ministrica turizma i sporta će u New Yorku sudjelovati i na šestoj godišnjoj konferenciji u organizaciji Udruženja hrvatsko – američkih profesionalaca (ACAP) pod nazivom Inovacije, suradnja i održivost, na kojoj će predstaviti strateško usmjerenje hrvatskog turizma za naredno desetljeće.

Posjet SAD-u iskoristit će i za sastanke s američkim turoperatorima i organizatorima putovanja važnim za hrvatsko tržište te za sastanke s članovima ACAP-a s posebnim fokusom na zdravstveni i wellness turizam, kaže se u priopćenju.

