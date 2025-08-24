Ministrica zdrastva: Ne znam koje su prijave stigle na natječaj za neurokiruga u Vinogradskoj

Ministrica zdravstva Irena Hrstić referirala se u nedjelju na medijske napise po kojima bivši ministar Vili Beroš optužen u aferi Mikroskopi traži posao, poručivši kako zna za natječaj KBC-a Sestre Milosrdnice u kojem se traži i jedan neurokirurg, no ne zna koje su prijave stigle.

- Ono što ja znam u ovom trenutku je stvarno natječaj za Kliničku bolnicu Sestre Milosrdnice gdje između inih natječaja je i traženje jednog izvršitelja na mjesto neurokirurgije. Ja osobno u ovom trenutku ne znam koje su prijave stigle. One su u krajnjoj liniji u ingerenciji ravnatelja bolnice da donese odluku - rekla je Hrstić novinarima u Barbanu.

Na pitanje bi li se ona u Beroševoj situaciji prijavila na natječaj, Hrstić je uzvratila kako 'čovjek treba polaziti od sebe, koliko zna struku i u krajnjoj liniji treba znati kakav mu je radni odnos'.

- Koliko je meni poznato ministar Beroš je još uvijek radno aktivan, nije stariji od 65 godina da je za umiroviti se. Ja sam sigurna da je on sagledao sve činjenice i ima svoju struku i njegova je odluka, a svatko odlučuje za sebe - rekla je.

Po pisanju Jutarnjeg lista, Vili Beroš, bivši ministar zdravstva i neurokirurg, u potrazi je za poslom, te se prijavio na natječaj za liječnika neurokirurga u Vinogradskoj bolnici. Natječaj je završen 18. kolovoza te se čeka hoće li još poštom stići neka prijava, a nakon toga bira se najadekvatniji kandidat. Uz molbu na natječaj, kako stoji na stranicama Vinogradske, trebao je priložiti, osim diplome, uvjerenje o položenom specijalističkom ispitu i odobrenje za samostalni rad, kao i uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak. Iako se činilo kako Beroš nema uvjete, prema izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti iz srpnja 2025., vođenje kaznenog postupka tiče se isključivo seksualnih delikata, pa je uvjerenje, doznaje Jutarnji list, i ishodio.

Na pitanje o jesenjim pregovorima s javnim i državnim sektorom te smatra li da liječnici i medicinske sestre isto zaslužuju povišicu Hrstić je ustvrdila kako je prošle godine bilo nikad veće povećanje primanja u zdravstvenom sustavu.

- Svako kolektivno pregovaranje podrazumijeva i sektor djelatnosti u zdravstvu pa tako i medicinske sestre i liječnike. Prošle je godine bilo nikad veće povećanje primanja u zdravstvenom sustavu. Plaće su prošle godine narasle za 40 posto, a sve ono što se novo otvara su predmeti kolektivnog pregovaranja pa tako i pregovaranje u zdravstvu za Temeljni kolektivni ugovor. I Ministarstvo zdravstva i Vlada uvijek gleda što može bolje, što je dovoljno dobro, a kako se zdravstvo razvija tako se neki novi momenti događaju - rekla je.

Upitana o medijskim 'šuškanjima' o rekonstrukciji vlade po kojima bi IDS mogao doći na mjesto DP-a Hrstić je uzvratila.

- Šuškanja kao takva su uvijek dobra i to znači da se kontinuirano radi neovisno o tome radi li se o ljetnoj stanci ili ne, a premijer je onaj koji odlučuje kako Vlada treba izgledati i on će odlučivati i o rekonstrukcije u Vladi RH - rekla je.