KOMENTIRALA BEROŠOVU SITUACIJU

Ministrica zdrastva: Ne znam koje su prijave stigle na natječaj za neurokiruga u Vinogradskoj

Ministrica zdrastva: Ne znam koje su prijave stigle na natječaj za neurokiruga u Vinogradskoj
Zagreb: Održan 18. Dan mimoza povodom Europskog tjedna prevencije raka vrata maternice | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Na pitanje bi li se ona u Beroševoj situaciji prijavila na natječaj, Hrstić je uzvratila kako 'čovjek treba polaziti od sebe, koliko zna struku i u krajnjoj liniji treba znati kakav mu je radni odnos'

Ministrica zdravstva Irena Hrstić referirala se u nedjelju na medijske napise po kojima bivši ministar Vili Beroš optužen u aferi Mikroskopi traži posao, poručivši kako zna za natječaj KBC-a Sestre Milosrdnice u kojem se traži i jedan neurokirurg, no ne zna koje su prijave stigle.

- Ono što ja znam u ovom trenutku je stvarno natječaj za Kliničku bolnicu Sestre Milosrdnice gdje između inih natječaja je i traženje jednog izvršitelja na mjesto neurokirurgije. Ja osobno u ovom trenutku ne znam koje su prijave stigle. One su u krajnjoj liniji u ingerenciji ravnatelja bolnice da donese odluku -  rekla je Hrstić novinarima u Barbanu.

Na pitanje bi li se ona u Beroševoj situaciji prijavila na natječaj, Hrstić je uzvratila kako 'čovjek treba polaziti od sebe, koliko zna struku i u krajnjoj liniji treba znati kakav mu je radni odnos'.

- Koliko je meni poznato ministar Beroš je još uvijek radno aktivan, nije stariji od 65 godina da je za umiroviti se. Ja sam sigurna da je on sagledao sve činjenice i ima svoju struku i njegova je odluka, a svatko odlučuje za sebe - rekla je.

Po pisanju Jutarnjeg lista, Vili Beroš, bivši ministar zdravstva i neurokirurg, u potrazi je za poslom, te se prijavio na natječaj za liječnika neurokirurga u Vinogradskoj bolnici. Natječaj je završen 18. kolovoza te se čeka hoće li još poštom stići neka prijava, a nakon toga bira se najadekvatniji kandidat. Uz molbu na natječaj, kako stoji na stranicama Vinogradske, trebao je priložiti, osim diplome, uvjerenje o položenom specijalističkom ispitu i odobrenje za samostalni rad, kao i uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak. Iako se činilo kako Beroš nema uvjete, prema izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti iz srpnja 2025., vođenje kaznenog postupka tiče se isključivo seksualnih delikata, pa je uvjerenje, doznaje Jutarnji list, i ishodio.

Na pitanje o jesenjim pregovorima s javnim i državnim sektorom te smatra li da liječnici i medicinske sestre isto zaslužuju povišicu Hrstić je ustvrdila kako je prošle godine bilo nikad veće povećanje primanja u zdravstvenom sustavu.

- Svako kolektivno pregovaranje podrazumijeva i sektor djelatnosti u zdravstvu pa tako i medicinske sestre i liječnike. Prošle je godine bilo nikad veće povećanje primanja u zdravstvenom sustavu. Plaće su prošle godine narasle za 40 posto, a sve ono što se novo otvara su predmeti kolektivnog pregovaranja pa tako i pregovaranje u zdravstvu za Temeljni kolektivni ugovor. I Ministarstvo zdravstva i Vlada uvijek gleda što može bolje, što je dovoljno dobro, a kako se zdravstvo razvija tako se neki novi momenti događaju - rekla je.

Upitana o medijskim 'šuškanjima' o rekonstrukciji vlade po kojima bi IDS mogao doći na mjesto DP-a Hrstić je uzvratila.

- Šuškanja kao takva su uvijek dobra i to znači da se kontinuirano radi neovisno o tome radi li se o ljetnoj stanci ili ne, a premijer je onaj koji odlučuje kako Vlada treba izgledati i on će odlučivati i o rekonstrukcije u Vladi RH - rekla je.

DRAMA U CENTRU

Kontaktirali smo zagrebačku policiju, potvrdili su nam da su zaprimili dojavu no dolaskom na mjesto događaja nisu nikog zatekli
INCIDENT NA KVATRIĆU

Vozačica je blokirala tramvaj na Kvatriću, kako tvrdi čitatelj, napala je njega i vozača tramvaja. Na snimci se vidi kako ZET-ovac zamahuje nogome prema njoj. Konaktirali smo policiju i ZET
UŽAS U DUBRAVI

Iz Policijske uprave zagrebačke potvrdili su da su dobili dojavu o incidentu: 'Po dolasku policijskih službenika na mjesto događaja nikoga nismo zatekli'

OSTALO

