Predsjednik Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu Mihovil Mioković rekao je da nema što skrivati i da je sve transparentno u fakturama koje je potpisao i objavio na Facebooku.

Na pitanje zašto je odlučio objaviti troškove i promijeniti dosadašnju praksu čelnika Studentskog zbora kaže kako se njegovom prethodniku Mateju Smetišku jako zamjeralo na transparentnosti.

- Kao predsjednik Studentskog zbora zalagao sam se za četiri stvari: Uspostava studentske poliklinike, izgradnja kampusa Borongaj, digitalizacija sustava i izgradnja sveučilišne sportske dvorane. Za to je potrebno da svi akteri sjednu za stol i da se zvijezde poklope. Volja postoji, ali čekamo sljedeći korak, a to bi trebalo biti realizirano s izborom sljedećeg rektora. Ono što sam mogao napraviti je dati javnosti informacije na što se troši, koliko se troši. Očekivao sam pitanja, to je bila poanta. Da javnost zna na što se troši njihov novac. Taj novac su trošili i moji prethodnici, ali odlučio sam da javnost mora znati. Nadam se da će ovo postati praksa, odsad pa nadalje, na svim sveučilištima u Hrvatskoj. I da neće biti takve negativne percepcije jer se onda predstavnici boje izaći van s tim - rekao je Mioković za N1.

O tome je li ovo dugoročno dobra strategija uoči izbora za novo vodstvo Studentskog zbora rekao je da je njegov legitimitet kao predsjednik Studentskog zbora upitan.

- Izlaznost je minorna i ja se slažem da je upitan moj legitimitet kao predsjednika Studentskog zbora. Studenti u Senatu imaju 17 glasova. Ako izlaznost nije bar 50 posto smatram da studentski predstavnici nemaju legitimitet. Nadam se da će izlaziti - rekao je i dodao da se boji kako zbog ovakve reakcije studenti u budućnosti neće ni htjeti kandidirati jer će se bojati slične reakcije u javnosti.

Izbori za rektora

O rektoru Damiru Borasu kaže da je napravio gafove, ali da nije imao afera.

- Afera bi bila da se izborio za izgradnju kampusa a da je glavni izvođač bio neki njegov kum - rekao je i dodao da nije razgovarao s Borasom zbog objave faktura.

Na pitanje jesu li mu studenti zamjerili to što je stao iza Borasa kaže kako se svaka odluka preispituje.

- Najveći problem je bio što se nije znalo tko će biti vd rektor, to je moglo izazvati krizu na sveučilištu. Studenti na kraju pate, to ne bi dovelo ni do čega. Nadam se da će sljedeći rektor biti odlučan u rješavanju ovakvih stvari jer je to ključno za studentski standard - rekao je.

Otkrio je i tko je njegov kandidat za sljedećeg rektora.

- Moj kandidat je prorektor za poslovanje, redoviti profesor, dr. Tonči Lazibat - rekao je i dodao kako to nema veze s time što je Lazibat potpisao njegove fakture nego s time što je u lipnju jedini javno istupio i što “takve ljude želi vidjeti na Sveučilištu”.

Na pitanje koliko studenti uopće doživljavaju Studentski zbor kazao je da svi mogu preispitivati njegove odluke.

- Ako mislite da možete bolje, kandidirajte se - poručio je.

Mioković je rekao da ima uvid u fakture svojih prethodnika, ali da o tome ne želi razgovarati.

- Transparentnost je da sam ja objavio svoje, ali zašto bih govorio gdje se točno što trošilo od mojih prethodnika. Zašto sami ne objave? Pozivam i DORH i sve institucije da istraže moj slučaj, moj, ne mojih prethodnika - govori.

- Istražite, sve je transparentno, ja nemam što skrivati - kazao je i objasnio da su svi znali na što će trošiti novac, da je sve bilo u proračunu.

Istupanje iz stranke

Mioković je zatražio ispisnicu iz HDZ-a jer stranci ne želi biti teret.

- Stvar je u tome da, vidjeli i sami izjavu predsjednika stranke, mi se ne znamo... Ja se slažem s njim. Zato što akademska politika i politika na toj razini, nije jednostavno spojiva. To treba biti razdvojeno. Upravo zbog toga sam kontaktirao predsjednika Mladeži. Ako sam ja teret stranci… Kontaktirao me netko na lokalnoj razini tko po meni nema legitimitet i kod mene nema autoritet. Onda sam kontaktirao predsjednika Mladeži, sugerirao mi je to i ja sam rekao ‘U redu’. Ja sam mu napomenuo ‘Ja sam čist - rekao je.