Samsung Galaxy S21 Ultra 5G, 8.838 kuna. Dva Apple Mac Book Proa, 44.344,08 kuna. Individualni komunikacijski trening s popustom, 9.600 kuna. Ovo su samo neke od stavki na koje je predsjednik Studentskog zbora u Zagrebu, mladi HDZ - ovac Mihovil Mioković (24) potrošio 700.000 kuna poreznih obveznika. I onda je to sam objavio na Facebooku uz najavu svoje ponovne kandidature, kao primjer transparentnog poslovanja.

Izgleda da se isplatilo platiti komunikacijske treninge samo za njega. Pokušali smo nazvati političku zvijezdu u usponu, ali nam se nije javljao. Poslao je samo kratku poruku 'Nazvat ću vas' no ni to se do zaključka ovog teksta nije dogodilo. No kolege s Telegrama su ga uspjele dobiti.

- Mislim da je puno efektivnije kada sve dam crno na bijelo, sve financije, sve na što sam stavio potpis, jer ovo su doslovno sitnice, računi neki od 100 kuna pa oni do 150.000 kuna - komentirao je objavu faktura i dodao:

- Gledao sam tajming i izračunao da bi to sad bilo to.

A tajming je interesantan, bliži mu se kraj mandata i kreću novi izbori za studentske predstavnike. No Mioković nije dovršio individualnu edukaciju, ali je zato kolegama u Zboru poručio da će Zbor, odnosno novci poreznih obveznika, pokriti sve takve tečajeve ako se odluče ići na njih.

- Na taj način svaki član Skupštine napreduje, usavršava se i samim time rad Studentskog zbora postaje sve bolji. Kako kaže ona izreka: jak si onoliko koliko ti je jaka najslabija karika u lancu - objašnjava.

Miokovićeve komunikacijske vještine su ga već jednom dovele pod povećalo medija, a to je kad je rektor Boras na promociji na Vojnom učilištu tražio od kadetkinje da ukloni masku kako bi je novinari fotografirali 'jer je lijepa'.

- Čovjek je dao kompliment mladoj djevojci da je pametna i lijepa. Nisam znao da je zabranjeno i skandalozno pohvaliti nekoga za pamet i istaknuti nečiju ljepotu. Koliko mi je puta rektor znao doći i reći kako sam se fino sredio i da sam mu baš lijepi - branio je tad aktualnog rektora.

Uz njegov ukus za 'sređivanje' paše i kožna torba Galko za laptop, koju je također kupio od sveučilišnog novca, za 1042 kune.

- Taman je bilo sniženje s 1500 na 1000 kuna, tako je nešto bilo. To je kožna torba koja će stvarno poslužiti generacijama u SZ-u nakon što je vratim s laptopom. Ne može niti promočiti laptop, stvarno je kvalitetna - rekao je za Telegram.

A na kvalitetu je pazio i kad je kupovao novi Samsung jer je njegov mobitel počeo 'crkavati'. Pa je tako preko Zbora kupio skuplju verziju da 'slike ne budu mutne'.

- Mislim, to se po meni podrazumijeva. I po završetku mandata ga vratiti, kao i laptop - govori.

Mioković kupovinu dva MacBook Proa objašnjava time što su imali puno Zoom konferencija, a i treba snimati i streamati utakmice sveučilišnih sportova. Prvo je rekao da je jedan Mac kod kolege koji je ostao bez svega, no brzo se ispravio.

- Znači mi u Zboru imamo trenutno na raspolaganju tri Maca, a ne jedan Mac. Jer ova dva Maca uopće nisu za davanje osobama kojima je potrebno, to je po meni suludo i nepotrebno i to je nedopustivo, to sam rekao da nema šanse da itko te Macove koristi u te svrhe, nego se koriste isključivo u te svrhe live streamanja - ispravio se.

No, to nije sve. Studentski zbor je u posljednje dvije godine kupio četiri mobitela, dva MacBooka, Lenovo laptop, kao i skupu opremu za 'live snimanje što treba sportašima'. Da ne ode sve na sportaše, dio opreme su posudili i Akademiji dramske umjetnosti kad su snimali film. Uz to, postoji mogućnost kupovanja laptopa za osobnu upotrebu.

- Za ove osobne svrhe se nabavljaju laptopi ako tada u Zboru nema raspoloživog, i to je uvijek u iznosu do maksimalno 10.000 kuna, tako nešto, oko 10 je uvijek negdje cifra jer gledamo uzeti normalno kvalitetnije laptope da dulje potraju - rekao je Mioković.

U pravoj maniri njegovih starijih stranačkih kolega na ministarskim pozicijama, prijateljima je dao da održavaju web stranicu Studentskog zbora. Riječ je o tvrtki Stipetić j.d.o.o.

- Ovdje sam dogovorio novu web stranicu, uz pet godina održavanja za 25.000 kuna; u prethodnoj opciji bi samo održavanje platili 45.000 kuna. A ovdje sve funkcionira za manje novca. Ovdje je riječ o nekome koga ja osobno poznajem. To je prijateljska cijena, doslovno - objašnjava.

Uz to, naručen je veći broj hoodica i znački. Hoodice su namijenjene za članove Zbora, ali i kao pokloni kad dolaze delegacije, 'kad se ide profesorima', na službene sastanke itd. Nabavili su i rezač i uništavač papira, koje Mioković objašnjava kao 'normalni uredski pribor'.

Uz ovih 700.000 kuna potrošenih na pribor, hoodice, web stranicu, mobitele, laptope i sanaciju štete na rent - a - caru u iznosu od 3.750 kuna, potrošili su i 800.000 kuna na pomoć studentima čija je imovina stradala u potresu. Plemenita stavka, no na to se moglo potrošiti i više da su se smanjili troškovi 'uredskog pribora i promo materijala'.

- Slažem se da je potrošeno dosta novaca, ali kada se pogleda i na količinu ljudi koji su dobili te promo materijale, iskreno ne vidim problem. Hrpa ljudi je to dobila, još će ih dobiti, imamo na Zboru zaliha - objasnio je Mioković za Telegram.

Inače, zbog male izlaznosti na Sveučilišne izbore, Miokovića i članove zbora izabralo je 7,6 posto studenata, a upravljaju budžetom od 2,3 milijuna kuna godišnje.