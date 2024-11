'Mirovine su preniske, ne mogu pratiti rast cijena. Zaslužili smo imati dostojanstven život...'

Mnogobrojni Riječani, umirovljenici, ali i radnici u subotu su se okupili na riječkom Trgu 128. brigade HV, ujedinjeni u prosvjedu protiv siromaštva poput onog održanog u Zagrebu 1. listopada.

- Došli smo kako bi ukazali na preniske mirovine, kao i mnoge ispodprosječne plaće, koje više ne mogu pratiti rastuću inflaciju i porast cijena. Prosječna mirovina treba konačno dosegnuti obećanih 60% prosječne plaće. Svi smo zaslužili dostojanstven život, a ovaj koji već dugo živimo je sve osim toga - moglo se čuti od prosvjednika.

Predsjednik Foruma seniora SDP-a Hrvatske Ivo Jelušić, kao predstavnik organizatora prosvjeda istakao je kako su mnogi proizvodi, osobito hrana, poskupili i preko 60, a neki i 100 %.

- Povećanje mirovina nije pratilo taj rast cijena i današnja kupovna moć umirovljenika je daleko niža od one od prije par godina, bez obzira na nominalni porast mirovina. HDZ je još 2016. godine obećavao da će prosječna radnička mirovina iznositi 60 % prosječne plaće. Ne samo da obećanje nisu ispunili, nego je taj postotak udjela čak i pao, pa danas prosječna mirovina doseže jedva 41 % prosječne plaće. Tek kada prosječna mirovina dosegne 60 % prosječne plaće, moći ćemo govoriti o koliko-toliko pristojnom životu umirovljenika - naglasio je Jelušić ukazujući i na jednu "statističku manipulaciju" koju je, smatra, Vlada kreirala upravo zadnjih tjedana, nakon prosvjeda umirovljenika u Zagrebu.

- Prosječna radnička mirovina već duže vrijeme iznosi oko 530 eura, no posljednjih tjedana se uporno plasira podatak da ona iznosi 630 eura, iako u međuvremenu nije bilo nikakvih povećanja. Vlada je naime, pri izračunu prosječne mirovine, počela uračunavati sve mirovine, ne samo one proistekle iz rada, kao što se uvijek radilo, već i tzv. "mirovine prema posebnim propisima" koje su znatno veće, primjerice one braniteljske koje iznose i preko 1000 eura. Kada takve parametre uzmete pri izračunu, dobije se prosjek mirovine od 630 eura i to, naravno, izgleda puno ljepše. Vlada, umjesto da mijenja stanje i poveća sredstva za mirovinu, mijenja statistiku. Istodobno, vlastitu plaću su stvarno povećali, a ne samo statistički, i to za 80 % - ističe Jelušić.

Milivoj Špika, predsjednik stranke Blok umirovljenici zajedno (BUZ) istaknuo je da su građani svjesni koji je trenutno najveći hrvatski problem, iako se Vlada uporno trudi nametnuti da je to pitanje 2 vojnika koji trebaju otputovati.

- Kupovna moć ljudi je godinama u silaznoj putanji i mnogi su na pragu siromaštva, pogotovo umirovljenici. S druge strane, Vlada se hvali da je ove godine ostvaren višak u proračunu za 1,8 milijardi eura, resorni ministar Piletić se pohvalio da je uštedio 300 milijuna eura. Uz sve to, nije se mogao pronaći način da se udio prosječne mirovine u prosječnoj plaći digne bar za 1 %, ali se pronašao način da se pola milijarde eura prebaci na račun HEP-a. Država ima za sve, ali za umirovljenike, najugroženiju populaciju u Hrvatskoj, nema - naglašava Špika osvrćući se na nedavni prosvjed koji je ispunio Trg bana Jelačića te samim time odaslao poruku što se misli o premijerovoj izjavi da umirovljenicima nikad nije bilo bolje.

Mirovine su od 1999. do danas prepolovljene

- U Hrvatskoj je trenutno oko 400 000 umirovljenika koji primaju mirovinu oko 350 eura. Postoji i podatak koji Vlada nikako ne želi spomenuti: do 1. siječnja 1999.. g. prosječna mirovina iznosila je 80 % prosječne plaće. Tada su promijenili Zakon o mirovinskom osiguranju i formulu za izračun mirovine, a naknadno uveli i formulu za usklađenje iste. Od tog trenutka do danas, mirovina je pala sa 80 na današnjih 41 % prosječne plaće, a padat će i dalje jer će naša Vlada radije poslušati Svjetsku banku ili MMF koji savjetuju da treba štedjeti na umirovljenicima - naglasio je.

Ljudi sa 40 godina staža ne dobiju ni pola od uplaćenog u mirovinski fond

U rješavanju pitanja mirovina, smatraju organizatori, Vlada često koristi opravdanje da je u Hrvatskoj loš omjer broja zaposlenika u odnosu na broj umirovljenika.

- Što biste vi učinili da 40 godina uplaćujete u banku po 100 eura mjesečno i na kraju dođete podići svoj novac, a bankar vam kaže: Ne može, jer mi nemamo puno novih klijenata, možemo vam dati polovicu! Upravo to nama radi naša Vlada, a kunu se da nam pomažu. Na prosvjedu 1. listopada smo im poručili da nam takva pomoć ne treba i da Vlada koja ne radi u interesu svojih građana ne zaslužuje da bude njihova Vlada. To im poručujemo i danas u Rijeci, a i na drugim prosvjedima, koristeći sva demokratska sredstva, dok ne ostvarimo naš cilj, a to je da prosječna mirovina dosegne 60 % prosječne plaće. Ne trebaju nam nikakvi paketi pomoći ni mrvice, treba nam zaslužena mirovina - zaključuju.