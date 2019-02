'Nadam se da Željko ne bježi, ali mislio je da će ga osloboditi'

Željko Dolački, bivši policijski načelnik, koji je zbog krađe zlata i novca u utorak osuđen na šest godina zatvora, ali nije bio na sudu prilikom izricanja presude, jučer je rekao da neće bježati. Sinoć, međutim nije pronađen na adresi, a policija jutros ne govori ništa.

Njegov odvjetnik Veljko Miljević za N1 je rekao kako, koliko on zna, Dolački ne bježi.

- Možda odvjetnik Cahun zna više jer je više s njim u kontaktu. Vidio sam ga prekjučer, dosta smo iscrpno razgovarali. Jučer sam dobio poziv, čuli smo se, upravo je i njemu bilo priopćeno kakva je presuda. Nije bilo ni najmanje naznake da bi on bio u bijegu ili se spremao. Za mene je ovo iznenađujuće. Doduše, on je očekivao oslobađajuću presudu.

Miljević dodaje i da Dolački nije bio obvezan biti na izricanju presude:

- Prvo se obavijesti čovjeka o tome, dostavi mu se rješenje i onda, ako se ogluši na to rješenje, se izdaje dovedbeni nalog. Ne znam je li to poštivano u ovom slučaju. On ima dvije uredne adrese, jedna je prebivalište, druga trajnog boravka. Ne isključujem mogućnost da on nije u tom trenutku pronađen na toj adresi. Ne isključujem mogućnost da on kad mu se uruči rješenje postupi po njemu, kaže Miljević dodavši kako su jučer imali dogovor da se čuju, ali ne zna je li ga pokušao kontaktirati.

Suspendirani policijski načelnik Željko Dolački u utorak je na zagrebačkom Županijskom sudu u odsutnosti nepravomoćno osuđen na šest godina zatvora te mora vratiti 3,3 milijuna kuna zbog optužbi da je u travnju 2016. ukrao dva kilograma zaplijenjenog zlata, oko 640.000 kuna i gotovo 290.000 eura koji nikada nisu pronađeni. Na izricanju presude nije se pojavio, a budući da je dobio više od pet godina zatvora, odredili su mu pritvor.

Dolački se jučer nakon izricanja presude javio Jutarnjem i kazao kako nema namjeru bježati, već da 'je u gradu'.

- Nema bježanja! Neću bježati jer nemam dvojno državljanstvo kao neki. Čim stigne rješenje o uhićenju, vidjet ću se s odvjetnikom i odraditi svoju dužnost. Ja sam trenutno u gradu, a na presudu nisam došao jer sam se do zadnjeg trenutka nadao da će biti oslobađajuća. Međutim, vrteći film, prije dva tjedna na sudskom hodniku, tužitelj je govorio okružen novinarima da sam ja već osuđen, ali da još samo ne zna na koliko. Sudske odluke se po ovome ne donose po sudnicama, nego negdje vani. Šokiran sam presudom, kao i visinom kazne. Vjerujem u pobjedu, ako ne na hrvatskom, onda na europskim sudovima - rekao je.