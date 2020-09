Misterij sakaćenja 150 konja: Netko im sječe uši i genitalije...

Motiv počinitelja je zagonetka. Mržnja prema životinjama? Čin neke sumanute sekte? Jeziv izazov koji se širi društvenim mrežama? Istražitelji nemaju čvrste tragove.

<p>Didier Fruchet, vlasnik konjičkog kluba izvan Pariza s oko 80 konja, zabrinuto gleda u svoje staje. "Kad dolazimo ujutro ne znamo što ćemo zateći", kaže Fruchet s velikom dozom tjeskobe. </p><p>On i drugi ljubitelji konja diljem Francuske imaju razloga biti zabrinuti. </p><p>Zemlja je proteklih tjedana šokirana sakaćenjima više od 150 konja kojima su odsječene uši i genitalije i razderana koža. </p><p>Motiv počinitelja je zagonetka. Mržnja prema životinjama? Čin neke sumanute sekte? Jeziv izazov koji se širi društvenim mrežama?</p><p>Istražitelji nemaju čvrste tragove. Vlasti navode da se radi o napadima više počinitelja čije se metode razlikuju diljem zemlje, što dodatno komplicira istragu. </p><p>Fruchet ništa ne prepušta slučaju i poduzeo je mjere opreza u svojim stajama u gradiću L'Isle Adam u departmanu Val-d'Oiseu, sjeverno od Pariza. Tim područjem patroliraju i žandari. </p><p>Investirao je u noćne nadzorne kamere koje detektiraju pokrete. "Ne marimo koliko košta sigurnost naših konja", rekao je. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Gradić Val-d'Ois prvi put je napadnut u subotu. Dvije kobile su ranjene, ali nisu uginule. Jednoj su ozlijeđene genitalije, a druga ima porezotinu dugu 30 centimetara na boku.</p><h2>"Gotovo ne spavamo" </h2><p>Medijskih napisa o sakaćenjima konja bilo je tijekom ljeta gotovo svaki dan.</p><p>Policija je prošli vikend tragala za dvojicom osumnjičenika u regiji Cote-d'Or nakon što je vlasnik staja prijavio neovlašten na imanje i ozljedu jednog konja. </p><p>Koliko to policija ozbiljno shvaća pokazuje to što je na teren poslano 40 žandara, policijski psi i helikopter, ali krivci zasad nisu pronađeni.</p><p>Policija je u ponedjeljak uhitila prvog osumnjičenika u nacionalnoj istrazi. Pritvorila je muškarca osumnjičenog za napad na tri konja u departmanu Yonne jer je odgovarao opisu napadača. </p><p>Ali je brzo pušten bez podizanja optužnice. </p><p>Jahačica Eloise Lang iz Couerona na zapadu Francuske još je potresena zbog napada na njezinog konja Ambitieuxa. </p><p>"Vidjela sam da ima na desetke tragova ranjavanja nožem. Imao ih je na ramenima, boku, prsima. Porezotine su bile veličine stopala", rekla je Lang. </p><p>"Više gotovo ne spavamo, cijelo vrijeme razmišljamo o tome", dodala je. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><h2>"Uzeti pravdu u svoje ruke"</h2><p>Slični napadi zabilježeni su u 20 francuskih departmana.</p><p>"Dvadesetak je slučajeva odsječenih ušiju, ali zabilježeni su i drugi napadi poput sakaćenja genitalija i ranjavanja oštrim predmetima", rekao je šef francuske žandarmerije Hubert Percie du Sert za AFP.</p><p>Rekao je da je "puno počinitelja i različitih metoda djelovanja". </p><p>Pokrenute su 153 istrage diljem zemlje zbog nasilja nad konjima, objavio je ministar unutarnjih poslova Gerlad Darmanin. </p><p>Francuska nacionalna istražna agencija La Miviludes koja se bavi sektama i pomaže u ovoj istrazi, nije pronašla dokaze sotonskih obreda, ali ta mogućnost "nije još odbačena", rekao je Du Sert.</p><p>Vlasti također strahuju da će novi napadi i neuspjeh policije da pronađe krivce potaknuti paranoju, čak i to da bi neki mogli uzeti pravdu u svoje ruke. </p><p>Dvije žene, majka i kćer iz Bretanje, uskoro će na sud jer su prijetile ljudima koje su smatrale krivcima za napad na konje. Pošto su im prijetile oružjem mogle bi dobiti do pet godina zatvora. </p><p>Policija smatra neprihvatljivim da uzgajivači sami uzimaju zakon u svoje ruke.</p>