Misterij u Ritzu: Sabljo je vadio pištolj prema gostima, a redar je oteo oružje policajcu i pucao?

Dok zagrebačka policija nastavlja rasvjetljavati okolnosti ubojstva Uskokova optuženika Tomislava Sablje (41) u zagrebačkom narodnjačkom klubu Ritz u subotu u ranim jutarnjim satima, u javnost su iscurili iskazi nekih svjedoka koji su se tamo našli u kritično vrijeme.

POGLEDAJTE VIDEO

Tako Telegram prenosi što je ispričao bodybuilder, kojemu je, sumnja policija, Sabljo prislonio pištolj u trbuh. On je kazao da Sablju zna od ranije, bili su u dobrim odnosima, a po njegovu dolasku u klub, pozdravili su se i zagrlili. U jednom trenutku Sabljo mu je počeo govoriti nešto u stilu: "Platili su oni koji su trebali, još će neki platiti" te mu prislonio pištolj na trbuh. On se izmaknuo i pitao ga što mu je i što to radi nakon čega mu je prišao jedan mladić koji je navodno bio sa Sabljom u društvu i ispričao se. Nakon toga čuo je pucnjeve.

Foto: Lovro Domitrovic/PIXSELL/Jurica Galoic/PIXSELL/čitatelj 24sata

Među gostima u klubu našli su se i nekolicina pripadnika ATJ Lučko izvan službe. Kako je ispričao jedan od njih, piše Večernji list, sjeli su za šank i naručili bocu Jack Danielsa. U tom trenutku vidjeli su nekakvo naguravanje u drugom dijelu kluba, a potom su se čuli pucnjevi. Bila je velika gužva pa nisu vidjeli tko se sukobio.

Prema našim neslužbenim informacijama, Sabljo je te večeri uslijed konzumiranja alkohola bio poprilično agresivan. Bodybuilder, koji je dao svoj iskaz policajcima, navodno nije jedini kojemu je Sabljno zaprijetio te večeri odnosno taj je pištolj navodno uperio u još nekoga. Također, njegov pištolj nije bio samo u njegovim rukama.

Otac mu poginuo u Češkoj

Tijekom ponedjeljka doznalo se i tko je suspendirani policajac osumnjičen za pomaganje u ubojstvu. Riječ je o Dorianu Mrakoviću (26), čiji je otac poginuo 2015. u Češkoj u eksploziji insceniranoj radi prijevare osiguranja. Naime, kako je pisao Večernji list, sud u Ostravi je 2017. osudio hrvatskog državljanina Gorana Bobana na četiri godine zatvora zbog prijevare osiguravajućeg društva koja je za posljedicu imala pogibiju Branka Katušića (50) zvanog Indijanac i Dorianova oca Branka Mrakovića (51) zvanog Đoli. Obojica su bili umirovljeni pripadnici specijalnih postrojbi HVO-a, odnosno HV-a, koje se povezivalo s ubijenim Vinkom Žuljevićem - Klicom, dok se za Bobana pisalo da je bio prijatelj ubijenog Vjeke Sliška.

Istraga je pokazala da je Boban, koji se našao u teškim financijskim problemima, unajmio njih dvojicu da miniraju njegovu vilu u Šenovu pokraj Novog Jičina kako bi dobio osiguraninu od devet milijuna čeških kruna, odnosno gotovo 350.000 eura. Češka je policija pokraj oštećene vile pronašla automobil koji su koristili, a nekoliko mjeseci kasnije u podrumu vile pronašli su i njihova tijela. Utvrdili su da su boce s plinom detonirale prerano, a njih su dvojica poginula i ostala zatrpana ispod ruševine s eksplozivom i opremom. U eksploziji je ozlijeđen i sam Boban, koji je negirao krivnju i tvrdio da nije znao za ljude u njegovu podrumu.

Sumnjiče ga za mito

Što se tiče Doriana, on je na ispitivanju u zagrebačkom županijskom državnom odvjetništvu, u koje je doveden u nedjelju, poricao krivnju za pomaganje u ubojstvu. Upravo je on, kako neslužbeno doznajemo, policajcima predao pištolj za koji se vjeruje da je sredstvo izvršenja. Riječ je o njegovu privatnom pištolju za koji je uredno imao dozvolu i koji je sad na vještačenju. Taj pištolj, tvrdio je, nije dragovoljno predao Kristijanu Knegi (37), voditelju zaštitarske službe u klubu kojega policija sumnjiči za ubojstvo Sablje, nego mu ga je on uzeo. Kasnije mu ga je vratio kako bi ga se Dorian riješio, no on to nije učinio. Sablju navodno ni ne poznaje, odnosno nikad ga ranije nije vidio.

Koja je od dvije verzije događaja točna, je li pomogao Kristijanu ili ne, utvrdit će policija u nastavku kriminalističkog istraživanja. Dotad su obojica u istražnom zatvoru zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke, kao i opasnosti od ponavljanja djela.

Naime, Dorian je kao mladi policajac PU zagrebačke zaradio suspenziju u studenom 2021. godine zbog optužbi za primanje mita iz rujna te iste godine. Prema Uskokovoj optužnici, koja je postala pravomoćna, njega i još jednog kolegu terete za uzimanje mita u iznosu od 200 kuna za prekršaj u prometu.

Odmah nakon saznanja zagrebačka policija udaljila ga je iz službe. Oduzeli su mu službeno oružje i značku te protiv njega pokrenuli disciplinski postupak. Taj je postupak, neslužbeno doznajemo, nepravomoćno okončan prestankom službe.

I Kristijan Knego, neslužbeno doznajemo, poricao je krivnju na ispitivanju u tužiteljstvu. Bio je pod dojmom događaja te je kratko iznio svoju obranu.

Njegov branitelj, odvjetnik Imon Choudhury, zbog istrage nije želio ništa komentirati. Samo je kratko potvrdio da će se žaliti na rješenje o otvaranju istrage i određivanju istražnog zatvora.

Poginuo dok su minirali vilu u Češkoj

Branka Mrakovića, Dorianova oca, i Branka Katušića je, prema presudi češkog suda, unajmio Zagrepčanim Goran Boban kako bi mu minirali vilu. Planirao je izvući osiguraninu, no boce s plinom prerano su eksplodirale, a njih dvojica ostali su zarobljeni pod ruševinama u podrumu.

Najčitaniji članci