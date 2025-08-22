Mještani Dragonošca: 'Dosta nam je! Ne želimo da djeca u školu idu u vatrogasni dom...'

Ljuti smo i jako razočarani, ovo je previše. Zašto plaćamo sve moguće poreze i prireze da bi nam djeca sjedila u skučenom vatrogasnom domu? To nije rješenje, govore nam roditelji učenika Područne škole Donji Dragonožec, koji su odlučili krenuti u bojkot nastave od prvog dana nove školske godine.

Škola u Dragonošcu zatvorena je prije gotovo šest godina, nakon što je u zagrebačkom i petrinjskom potresu pretrpjela oštećenja zbog kojih je proglašena neuporabljivom. Djeca su tad privremeno preseljena u vatrogasni dom i društveni prostor mjesnog odbora. No privremeno se pretvorilo u dugotrajno rješenje bez jasnog kraja.

Učionice su zapravo dvije prostorije. Jedna u prizemlju, prostrana, ali nedovoljno opremljena, i manja, skučenija na katu. Umjesto školskih ormara, u kutovima stoje hrpe kutija, ploča je pokretna i na kotačima, a panoi vise na koncima. U jednoj prostoriji smještena je i mala kuhinja, a učiteljski kabinet dijeli prostor sa školskom nastavom. Kad se organiziraju lokalne priredbe ili okupljanja, učionice se koriste i u te svrhe, pa djeca nerijetko nastavu započinju u prostoru koji je nakon proslava ostao neuredan. Djeca ručaju na hodniku, među cipelama i prolaznicima, jer se isti prostor koristi za potrebe vatrogasaca, kulturno-umjetničkog društva, umirovljenika i mjesnog odbora.

Roditelji upozoravaju i na dodatne poteškoće. U školu vozi samo jedan autobus, pa su djeca na putu i do 55 minuta u jednom smjeru. Česte promjene ravnatelja također unose nesigurnost i nepovjerenje.

- Samo prošle godine promijenila su se dva ravnatelja - govore nam očajni roditelji.

Unatoč svemu, interes za školu raste. Ove godine bilo je dovoljno djece za upis dva prva razreda, no zbog nedostatka prostora ravnateljica je morala moliti roditelje da dio učenika prebace u Brezovicu i Kupinečki Kraljevec. Na kraju će u Dragonošcu prvi razred pohađati 29 učenika.

- Već treću godinu broj upisane djece raste, a uvjeti ostaju neadekvatni - rekli su iz mjesnog odbora.

Grad Zagreb je već 2022. predlagao obnovu i dogradnju postojeće zgrade u formi četverogodišnje škole, dok su mještani tražili gradnju potpuno nove osmogodišnje škole s kabinetima i sportskom dvoranom. Iako je projekt kasnije izrađen, njegovo usklađivanje stalno nailazi na nove prepreke. Od trafostanice, preko urbanističkih uvjeta do imovinsko-pravnih pitanja.

Najnoviji problem pojavljuje se zbog parcelacije Hrvatskih voda. Grad Zagreb je objasnio kako je tijekom ishođenja dozvole došlo do izmjena vezanih uz parcelu i uvjete gradnje, zbog čega glavni projekt, dovršen proljetos, mora biti korigiran i usklađen s urbanističkim parametrima. To će, kažu nam, ponovno pomaknuti rokove.

U zadnjoj komunikaciji s Gradom roditelji i Mjesni odbor doznali su da se početak radova sad očekuje tek u prvoj polovici 2026. godine. To znači da će djeca još najmanje dvije godine provoditi školske dane u vatrogasnom domu.

- Na konferencijama za novinare stalno slušamo o obnovama vrtića, osnovnih i srednjih škola, a škola u Dragonošcu se uopće ne spominje - rekao je član mjesnog odbora Stjepan Cerovski.

Frustracija roditelja kulminirala je odlukom o bojkotu.

- Na našem posljednjem skupu građana zaključili smo da ako se do početka školske godine 2025./2026. ne počne s gradnjom škole, djeca prestaju ići u nastavu u vatrogasni dom - rekao je predsjednik mjesnog odbora Ivan Meštrović.

O svemu smo pitali grad Zagreb, ali do zaključenja ovoga broja nismo dobili odgovor.