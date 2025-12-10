Mladi DP-ovci pokrenuli kontra peticiju, evo što njome traže: 'Dosta je dvostrukih mjerila!'

S obzirom na to da se radikalno lijevom peticijom želi maknuti molitelje s trgova u središtima hrvatskih gradova, smatramo da isto treba vrijediti i za sva ljevičarska i “ljudskopravaška” okupljanja jer Republika Hrvatska jamči jednaku razinu prava svim svojim građanima, stoji u opisu peticije pod nazivom 'Maknimo Povorku ponosa i Antifa marševe iz središta hrvatskih gradova!', a koju su pokrenuli Mladi Domovinskog pokreta.

Kontra peticija

Ukupno je sakupljeno oko tisuću potpisa, a među prvim potpisnicima našli su se tako zastupnik DP-a Stipo Mlinarić, DP-ovac Nenad Matić i član uprave Hrvatskih cesta.

Riječ je o kontra peticiji koja je pokrenuta nakon što je feministkinja i aktivistkinja Sanja Sarnavka pokrenula je peticiju za 'Micanje klečavaca u ime 18 ubijenih žena u 2025.', a koju je dosada potpisalo više od 50.000 ljudi. Povodom Međunarodnog dana ljudskih prava, u srijedu 10. prosinca, peticija će biti predana ključnim institucijama i to saborskom Odboru za ravnopravnost spolova, Vladi, Ustavnom sudu.

U tekstu peticije povlači se izravna veza između molitvi za podložnost žena i tragičnog broja femicida ove godine.

- U Rijeci je 6. prosinca 2025. ubijena 18. žrtva femicida ili prezira prema ženama istovremeno dok su klečavci na glavnim trgovima molili da žene budu podložne muškarcu, pokorne i tihe. Njih čuva i paze policija i redari, istovremeno dok žene ubijaju njihovi sadašnji i bivši partneri, sinovi, bliske osobe - navodi se u opisu peticije.

Žele premjestiti Povorku ponosa i Antifašističke marševe

Mladi Domovinskog pokreta u svojoj peticiji tako zahtijevaju da se premjesti Povorka ponosa i slični lijevoliberalni skupovi iz središta hrvatskih gradova na periferiju ili u rijetko naseljena područja gdje postoji manji rizik od izazivanja javne sablazni, a tvrde, "isto vrijedi za Antifašističke marševe koji promoviraju komunistički totalitarni režim odgovoran za desetke tisuća ubijenih Hrvata i milijune diljem svijeta".

- Zahtijevamo da se rizični i politički motivirani prosvjedi duginih boja premjeste na lokacije koje ne ugrožavaju javni red, promet te sigurnost djece i obitelji koje svakodnevno koriste gradska središta.

Glavni trgovi trebaju biti mjesto zajedništva, a ne društvenih podjela koje nameću LGBT udruge i njihovi politički promotori. Također, promocija LGBT ideologije dokazano je štetna za mentalno i fizičko zdravlje djece i mladih, zbog čega se ovakvo konzumiranje ustavnog prava na slobodu govora i javnog okupljanja treba događati daleko od njihovih očiju.

Lokalna vlast, Vlada Republike Hrvatske i Ustavni sud moraju dosljedno reagirati, zaštititi djecu i mlade te osigurati jednakost u djelovanju prema svim društvenim skupinama. Dosta je više dvostrukih mjerila! - poručili su DP-ovci.