Mladi Kirgistanac spriječio pljačku u Zagrebu: 'Pucao je u mene, ali nisam odustao...'

Piše Ivan Jukić,
Foto: RTL

Hrabrošću i prisebnošću 23-godišnjeg državljanina Kirgistana u ponedjeljak je spriječena oružana pljačka ljekarne u Ozaljskoj ulici u Zagrebu. Mladić, koji u Hrvatskoj boravi privremeno, sukobio se s naoružanim napadačem i zadržao ga do dolaska policije, iako je tijekom borbe bio ranjen.

Prema informacijama Policijske uprave zagrebačke, nepoznati muškarac ušao je u ljekarnu s vatrenim oružjem i uperio pištolj u Kirgistanca, prisilivši ga da ga odvede iza pulta gdje su se nalazile zaposlenice. Kada je shvatio da razbojnik planira opljačkati ljekarnu, 23-godišnjak mu se odlučio suprotstaviti.

Uslijedio je fizički obračun, tijekom kojeg je napadač ispalio dva hica – jedan prema nogama Kirgistanca, a drugi u strop, u smjeru 58-godišnje zaposlenice. Nakon toga pokušao je pobjeći, no mladić ga je sustigao i savladao ispred ljekarne, zadržavši ga do dolaska policije.

“Otišao je ispred mene, vidio sam pištolj i shvatio da je došao ukrasti novac. Tu me uhvatio adrenalin, šok i ja sam ga udario. Ispalio je jedan hitac gore, a drugi meni u nogu. To je bio pravi pištolj. Počeo je bježati, ali sam ga sustigao i tukli smo se pet minuta”, izjavio je hrabri 23-godišnjak za RTL.

Mladić je u obračunu zadobio lakše tjelesne ozljede, a liječnička pomoć pružena mu je u KBC-u Sestre milosrdnice. Kako je sam rekao, u ljekarnu je došao slučajno – zbog povišene temperature i grlobolje.

“Jučer sam bio bolestan, imao sam temperaturu i došao sam samo kupiti lijekove. Nisam mogao vjerovati što se događa”, rekao je.

Stručnjaci ističu da mu je u presudnim trenucima pomoglo iskustvo iz borilačkih sportova i vojske.

“MMA borci su trenirani za ovakve situacije, za kontrolu konflikta i borbu, ali ipak nije preporučljivo ulaziti u sukob s osobom naoružanom vatrenim oružjem”, upozorio je poznati MMA trener Zelg Galešić.

Napadača je preuzela policija, a kriminalističko istraživanje je u tijeku. Prema neslužbenim informacijama, riječ je o muškarcu srednjih godina koji je već poznat policiji.

