Mladi ne vole kacige, a stradaju svaki dan: Policija oduzima sve više električnih romobila

Gotovo svaki dan negdje u Hrvatskoj zabilježi se prometna nesreća s električnim romobilom. Najčešće stradaju mladi i djeca. Tako je bilo i u ponedjeljak navečer u Đakovu, gdje se dvoje maloljetnika sudarilo na cesti. Mladić je vozio prebrzo, prešao na drugu stranu i sudario se s djevojkom. Zbog ozljeda su je prevezli u bolnicu. Policija je romobile oduzela jer nisu evidentirani u kategorije vozila i ne mogu sudjelovati u prometu.

Ne smije brže od 25 km/h

Protiv roditelja podnijet će prekršajne naloge, ali optužni prijedlozi bit će podneseni i protiv maloljetnika. Policija već neko vrijeme upozorava na opasnosti vožnje električnih romobila te provodi akcije kontrole u kojima oduzima sve više tih vozila, no građani to slabo doživljavaju.

Prema novim zakonskim odredbama, ako romobil prelazi dozvoljene granice dopuštene brzine od 25 km/h, ima snagu veću od 0,6 kW, ima ugrađeno sjedalo ili prema drugim karakteristikama ne spada u kategoriju osobnog prijevoznog sredstva, riječ je o nekategoriziranom vozilu kojem je zabranjeno sudjelovanje u prometu na površinama za kretanje vozila i pješaka. Znači, ne smijete ga voziti. Ipak, mnogi to krše. Zagrebačka policija prošli je tjedan od troje državljana Filipina oduzela romobile jer nisu bili u kategoriji osobnog prijevoznog sredstva.

Foto: PU zagrebačka

No propisa se ne pridržava većina vozača, bez obzira na državljanstvo. To pokazuje i istraživanje zagrebačke Škole za cestovni promet, koje su proveli učenici uz mentorstvo nastavnika Igora Jelića i Maje Stanić. Učenici su četiri dana na 11 frekventnih gradskih lokacija bilježili ponašanje vozača romobila. Utvrdili su kako je od 148 mladih vozača samo 31 vozač (20,94%) koristio zaštitnu kacigu. Čak 117 mladih vozača (79,05%) nije imalo nikakvu zaštitu za glavu iako su vozili po iznimno prometnim i opasnim lokacijama, navode u istraživanju. To je tek jedna petina djece, odnosno mladih, koji poštuju zakonsku odredbu o obveznom nošenju zaštitne kacige.

Brzina oko 5 km/h

Kako podsjećaju u istraživanju, prema važećim propisima, vozači električnih ronobila dužni su se kretati biciklističkom stazom ili biciklističkom trakom. U slučajevima kada one ne postoje, mogu se kretati površinama namijenjenim za kretanje pješaka (nogostupima) uz obvezu prilagodbe brzine kretanja brzini hoda pješaka (oko 5 km/h). Jedna od najvažnijih zakonskih odredbi odnosi se na obvezno korištenje zaštitne kacige za sve vozače osobnih prijevoznih sredstava tijekom vožnje, bez obzira na njihovu dob.

Zagreb: Mnogi vozači električnih romobila još uvijek ne nose kacige | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Ni odrasli vozači nisu mnogo bolji od mladih. Od 23 odrasla vozača samo sedam (30,43%) koristilo je zaštitnu kacigu. Igor Jelić i Maja Stanić upozoravaju kako sudar pri brzini od oko 25 km/h bez kacige izravno uzrokuje teške traume glave i ostalih ekstremiteta. Posebno su opasne vožnje u kojima je dvoje na jednom romobilu.

Gdje ima policije, nose se kacige

U istraživanju su utvrdili tri problematična trenda:

Ekstremni deficit prometne kulture na kritičnim točkama - na izrazito prometnim i opasnim lokacijama vozači električnih romobila vozaju se bez kaciga;

Prostorno-infrastrukturalni utjecaj - Nešto više vozača nosi kacige oko mjesta poput škola ili sportskih centara, vjerojatno zbog većeg broja policije, ili veće roditeljske kontrole.

Problem kod prometnih terminala - Na intermodalnim čvorištima (spoj vlaka, tramvaja i autobusa), vozači romobile često koriste kao rješenje za "prvu/zadnju milju" putovanja, pri čemu se brza tranzicija s jednog prijevoznog sredstva na drugo odvija na štetu sigurnosti - kaciga se svjesno izostavlja radi praktičnosti.

Ozljede su teške i dugotrajne

Pritom, ističu, obične biciklističke kacige nisu dovoljne, potrebna je “full-face” kaciga.

Zagreb: Green Deal Mobility romobilijada | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Posljedice teških trauma glave i lica kod mladih pacijenata najčešće su cjeloživotne, podsjećaju.

"Pad s romobila najčešće kineziološki rezultira letom preko upravljača, pri čemu lice i prednji dio glave preuzimaju primarnu silu udara u površinu kolnika ili nekog drugog predmeta. Kod pacijenata koji ne nose kacigu, najčešće se dijagnosticiraju teške traume gornje i donje čeljusti s velikom destrukcijom zubi, te višestruki prijelomi kostiju lica i nosa. Prema razgovoru s maksilofacijalnim kirurgom, multifragmentarni prijelomi lica predstavljaju golem izazov jer zahtijevaju složene operacije i obvezno korištenje titanskih pločica i vijaka za uspostavu anatomske strukture", ističu Igor Jelić i Maja Stanić.

Ipak, podaci s terena upućuju na to da čak ni ozbiljnije novčane kazne ne utječu na ljude, pa predlažu dugotrajnu edukaciju. Češće policijske akcije i više kazni ipak je nužno jer dio stanovnika “shvati” u čemu je problem tek kad ih lupe po džepu.