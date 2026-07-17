Istraživanje Škole za cestovni promet pokazuje da 70% vozača u Zagrebu ne nosi kacigu. To se posebno odnosi na najmlađe, no ni odrasli se ne zamaraju zakonskom odredbom
Mladi ne vole kacige, a stradaju svaki dan: Policija oduzima sve više električnih romobila
Gotovo svaki dan negdje u Hrvatskoj zabilježi se prometna nesreća s električnim romobilom. Najčešće stradaju mladi i djeca. Tako je bilo i u ponedjeljak navečer u Đakovu, gdje se dvoje maloljetnika sudarilo na cesti. Mladić je vozio prebrzo, prešao na drugu stranu i sudario se s djevojkom. Zbog ozljeda su je prevezli u bolnicu. Policija je romobile oduzela jer nisu evidentirani u kategorije vozila i ne mogu sudjelovati u prometu.
Ne smije brže od 25 km/h
Protiv roditelja podnijet će prekršajne naloge, ali optužni prijedlozi bit će podneseni i protiv maloljetnika. Policija već neko vrijeme upozorava na opasnosti vožnje električnih romobila te provodi akcije kontrole u kojima oduzima sve više tih vozila, no građani to slabo doživljavaju.
Prema novim zakonskim odredbama, ako romobil prelazi dozvoljene granice dopuštene brzine od 25 km/h, ima snagu veću od 0,6 kW, ima ugrađeno sjedalo ili prema drugim karakteristikama ne spada u kategoriju osobnog prijevoznog sredstva, riječ je o nekategoriziranom vozilu kojem je zabranjeno sudjelovanje u prometu na površinama za kretanje vozila i pješaka. Znači, ne smijete ga voziti. Ipak, mnogi to krše. Zagrebačka policija prošli je tjedan od troje državljana Filipina oduzela romobile jer nisu bili u kategoriji osobnog prijevoznog sredstva.
No propisa se ne pridržava većina vozača, bez obzira na državljanstvo. To pokazuje i istraživanje zagrebačke Škole za cestovni promet, koje su proveli učenici uz mentorstvo nastavnika Igora Jelića i Maje Stanić. Učenici su četiri dana na 11 frekventnih gradskih lokacija bilježili ponašanje vozača romobila. Utvrdili su kako je od 148 mladih vozača samo 31 vozač (20,94%) koristio zaštitnu kacigu. Čak 117 mladih vozača (79,05%) nije imalo nikakvu zaštitu za glavu iako su vozili po iznimno prometnim i opasnim lokacijama, navode u istraživanju. To je tek jedna petina djece, odnosno mladih, koji poštuju zakonsku odredbu o obveznom nošenju zaštitne kacige.
Brzina oko 5 km/h
Kako podsjećaju u istraživanju, prema važećim propisima, vozači električnih ronobila dužni su se kretati biciklističkom stazom ili biciklističkom trakom. U slučajevima kada one ne postoje, mogu se kretati površinama namijenjenim za kretanje pješaka (nogostupima) uz obvezu prilagodbe brzine kretanja brzini hoda pješaka (oko 5 km/h). Jedna od najvažnijih zakonskih odredbi odnosi se na obvezno korištenje zaštitne kacige za sve vozače osobnih prijevoznih sredstava tijekom vožnje, bez obzira na njihovu dob.
Ni odrasli vozači nisu mnogo bolji od mladih. Od 23 odrasla vozača samo sedam (30,43%) koristilo je zaštitnu kacigu. Igor Jelić i Maja Stanić upozoravaju kako sudar pri brzini od oko 25 km/h bez kacige izravno uzrokuje teške traume glave i ostalih ekstremiteta. Posebno su opasne vožnje u kojima je dvoje na jednom romobilu.
Gdje ima policije, nose se kacige
U istraživanju su utvrdili tri problematična trenda:
Ekstremni deficit prometne kulture na kritičnim točkama - na izrazito prometnim i opasnim lokacijama vozači električnih romobila vozaju se bez kaciga;
Prostorno-infrastrukturalni utjecaj - Nešto više vozača nosi kacige oko mjesta poput škola ili sportskih centara, vjerojatno zbog većeg broja policije, ili veće roditeljske kontrole.
Problem kod prometnih terminala - Na intermodalnim čvorištima (spoj vlaka, tramvaja i autobusa), vozači romobile često koriste kao rješenje za "prvu/zadnju milju" putovanja, pri čemu se brza tranzicija s jednog prijevoznog sredstva na drugo odvija na štetu sigurnosti - kaciga se svjesno izostavlja radi praktičnosti.
Ozljede su teške i dugotrajne
Pritom, ističu, obične biciklističke kacige nisu dovoljne, potrebna je “full-face” kaciga.
Posljedice teških trauma glave i lica kod mladih pacijenata najčešće su cjeloživotne, podsjećaju.
"Pad s romobila najčešće kineziološki rezultira letom preko upravljača, pri čemu lice i prednji dio glave preuzimaju primarnu silu udara u površinu kolnika ili nekog drugog predmeta. Kod pacijenata koji ne nose kacigu, najčešće se dijagnosticiraju teške traume gornje i donje čeljusti s velikom destrukcijom zubi, te višestruki prijelomi kostiju lica i nosa. Prema razgovoru s maksilofacijalnim kirurgom, multifragmentarni prijelomi lica predstavljaju golem izazov jer zahtijevaju složene operacije i obvezno korištenje titanskih pločica i vijaka za uspostavu anatomske strukture", ističu Igor Jelić i Maja Stanić.
Ipak, podaci s terena upućuju na to da čak ni ozbiljnije novčane kazne ne utječu na ljude, pa predlažu dugotrajnu edukaciju. Češće policijske akcije i više kazni ipak je nužno jer dio stanovnika “shvati” u čemu je problem tek kad ih lupe po džepu.
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