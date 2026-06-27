U nesrećama s romobilima je poginulo šest ljudi, a skoro polovica ozlijeđenih su djeca

Od 30. srpnja 2022. do početka lipnja ove godine u prometnim nesrećama s električnim romobilima u Hrvatskoj, prema podacima MUP-a, poginulo je šest ljudi. U prvih pet mjeseci ove godine poginula je jedna osoba, a crna statistika ne uključuje najnoviju smrt dječaka (14) iz Metkovića koji je preminuo 24. lipnja u noćnim satima u SKB-u Mostar unatoč hitnoj medicinskoj intervenciji i intenzivnom liječenju.

Kao referentan datum uzet je 30. srpnja 2022. jer je tad zakonskim izmjenama u Zakon o sigurnosti prometa na cestama uvedena nova kategorija osobnog prijevoznog sredstva u koje spada i električni romobil. On je definiran kao prijevozno sredstvo bez sjedala čiji radni obujam motora nije veći od 25 cm³, odnosno snaga elektromotora jača od 0,6 kW i čija maksimalna brzina tvornički ne prelazi 25 km/h. Jači romobili uopće nisu legalni, odnosno ne bi se smjeli koristiti na javnim površinama.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... VIDEO Stručnjaci upozoravaju: Romobil može biti opasan za djecu! Evo što je dozvoljeno, a što kažnjivo | Video: 24sata

Zakon definira i da električni romobil ne smiju voziti mlađi od 14 godina, a stariji njime smiju upravljati samo na biciklističkim stazama ili trakama, a gdje ih nema - nogostupom, no brzinom hoda (5-6 km/h). Pri tome moraju nositi zaštitnu kacigu i ne smiju prevoziti nikoga, odnosno na romobilu može biti samo onaj koji njime upravlja.

Otkad su se romobili pojavili u Hrvatskoj, policija je zabilježila ukupno 1470 prometnih nesreća s osobnim prijevoznim sredstvima. Uz već navedenih šest poginulih, u njima su teško ozlijeđena 443 sudionika, lakše 773, a njih 429 prošlo je bez ozljeda.

Osobito je zabrinjavajući podatak da je od 1651 nastradalog u tim prometnim nesrećama 48 posto sudionika, dakle gotovo polovica, mlađih od 18 godina. Od toga je 16 posto mlađe od 14 godina, a oni uopće ne bi smjeli koristiti romobile, dok je 32 posto u dobi od 14 do 18 godina. Tek deset posto sudionika tih nesreća starije je od 50 godina.

U pet mjeseci 2026. policija je utvrdila 2720 prekršaja vozača osobnih prijevoznih sredstava, što je za gotovo tisuću više nego u istom razdoblju 2025., kad ih je bilo 1748. Od toga je 1665 prekršaja nenošenja zaštitne kacige (1069 u pet mjeseci 2025. godine), zatim 330 prekršaja zbog kretanja nedozvoljenom površinom (177 lani) i 172 prekršaja zbog načina vožnje koji umanjuje stabilnost ili jer nisu bili propisno označeni i vidljivi. Utvrdili su i 112 prekršaja vožnje pod utjecajem alkohola. 