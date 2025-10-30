Teška nesreća u Zagrebu: Troje ljudi ostalo zarobljeno u autu

Zagrebački vatrogsci spašavali su troje ljudi nakon teške prometne nesreće koja se dogodila u četvrtak navečer u Odranskom Obrežu, potvrdili su zagrebački vatrogasci. U frontalnom sudaru dvaju osobnih automobila ozlijeđene su najmanje četiri osobe, a tri su morale biti spašene uz pomoć vatrogasaca.

Do nesreće je došlo nešto prije 21 sat, kada su građani putem centra 112 prijavili sudar na cesti između Odranskog Obreža i Donjeg Dragonošca. Na teren su odmah upućene vatrogasne, policijske i hitne službe.

- Po dolasku na mjesto nesreće, zatekli smo dva vozila u kanalu i dvije osobe zarobljene u jednom automobilu. Odmah smo pristupili tehničkom spašavanju - naveli su iz Javne vatrogasne postrojbe.

Vatrogasci su iz smrskanog vozila izvukli tri osobe, dok su dvije druge ozlijeđene samostalno izašle iz drugog vozila. Sve su ih zbrinule ekipe Hitne medicinske pomoći, koje su na teren poslale ukupno tri vozila.

Nakon spašavanja, vatrogasci su osigurali mjesto nesreće, odspojili akumulatore na vozilima i očistili kolnik. Policija je obavila očevid kojim će se utvrditi okolnosti nesreće.