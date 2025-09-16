Obavijesti

News

Komentari 0
U ČAKOVCU

Mladić (24) bez vozačke izletio sa skliske ceste i udario ogradu kuće. Pobjegao je, ide u zatvor

Piše Iva Tomas,
Čitanje članka: < 1 min
Mladić (24) bez vozačke izletio sa skliske ceste i udario ogradu kuće. Pobjegao je, ide u zatvor
Foto: Borna Jaksic/PIXSELL (ilustrativna fotografija)

Pobjegao je, a čakovečka policija pronašla ga je nekoliko dana kasnije. Uhitili su ga i priveli u policijsku postaju

Mladić (24) sletio je s ceste u srijedu iza 21 sat, a tom je prilikom vozio bez položenog vozačkog ispita i oštetio dvorišnu ogradu. Nakon toga je pobjegao s mjesta nesreće i vlasniku nije ostavio osobne podatke, a policija je obavila istragu, piše međimurska policija.

ZAVRŠILA U BOLNICI Užas u Novom Zagebu: Policija traži dvojicu napadača, pretukli i teško ozlijedili ženu (48)
Užas u Novom Zagebu: Policija traži dvojicu napadača, pretukli i teško ozlijedili ženu (48)

Utvrdili su da je u Krištanovcu u Čakovcu vozio auto čakovečkih registracija. Cesta je bila skliska i padala je kiša, a nije prilagodio brzinu. U zavoju je izletio s ceste, udario u prometni znak, a zatim i u ogradu obiteljske kuće. Pobjegao je, a čakovečka policija pronašla ga je nekoliko dana kasnije. Uhitili su ga i priveli u policijsku postaju. 

POLICIJA OBJAVILA DETALJE FOTO Muškarac (68) iz BiH se prevrnuo šleperom na A2 u Zagorju: Lakše je ozlijeđen
FOTO Muškarac (68) iz BiH se prevrnuo šleperom na A2 u Zagorju: Lakše je ozlijeđen

Mladića su odveli na Općinski sud u Čakovcu, a sudac mu je odredio zadržavanje u varaždinskom zatvoru.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Orijentalni stršljen stigao je i u Hrvatsku: 'Očekujemo da će se proširiti dalje po državi'
MOŽE BITI SMRTONOSAN

FOTO Orijentalni stršljen stigao je i u Hrvatsku: 'Očekujemo da će se proširiti dalje po državi'

Stručnjak iz udruge Hyla, Toni Koren, kazao je da je ovo prvi potvrđeni nalaz u Hrvatskoj nakon '70-ih godina. Pronašao je dva gnijezda kraj Splita
Potvrđena optužnica protiv Momčila Otaševića: Glumcu bi uskoro trebalo krenuti suđenje
POZNATI GLUMAC POD OPTUŽBOM

Potvrđena optužnica protiv Momčila Otaševića: Glumcu bi uskoro trebalo krenuti suđenje

Sud je priložio dokaze koje potvrđuju osnovanu sumnju da je glumac počinio kazneno djelo. Radi se i zapisniku pretrage doma i drugih prostorija...
Kolindi pisali da izgleda poput manekenke: Pogledajte fotke dok je hodala modnim pistama!
FOTO

Kolindi pisali da izgleda poput manekenke: Pogledajte fotke dok je hodala modnim pistama!

London u pozadini, katedrala sv. Pavla u kadru, a u prvom planu Kolinda Grabar-Kitarović u strogo krojenom tamnoplavom odijelu. Bivša hrvatska predsjednica ovim se kadrovima javila s britanskih ulica. Na društvenim mrežama pisali su joj da izgleda kao manekenka. No Kolinda je već imala iskustva s modnim pistama. Donosimo fotografije

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025