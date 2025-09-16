Mladić (24) bez vozačke izletio sa skliske ceste i udario ogradu kuće. Pobjegao je, ide u zatvor

Mladić (24) sletio je s ceste u srijedu iza 21 sat, a tom je prilikom vozio bez položenog vozačkog ispita i oštetio dvorišnu ogradu. Nakon toga je pobjegao s mjesta nesreće i vlasniku nije ostavio osobne podatke, a policija je obavila istragu, piše međimurska policija.

Utvrdili su da je u Krištanovcu u Čakovcu vozio auto čakovečkih registracija. Cesta je bila skliska i padala je kiša, a nije prilagodio brzinu. U zavoju je izletio s ceste, udario u prometni znak, a zatim i u ogradu obiteljske kuće. Pobjegao je, a čakovečka policija pronašla ga je nekoliko dana kasnije. Uhitili su ga i priveli u policijsku postaju.

Mladića su odveli na Općinski sud u Čakovcu, a sudac mu je odredio zadržavanje u varaždinskom zatvoru.