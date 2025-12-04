Mladići koje se sumnjiči za požar Vjesnika ostaju u zatvoru: 'Majka se nadala drugoj odluci'

Zagrebački sud odbio je žalbu obrana dvojice 18-godišnjaka koji se sumnjiče za općeopasnu radnju u vezi s požarom nebodera Vjesnika. Zbog nastale štete, podsjećamo, neboder se mora rušiti.

Mladići do daljnjeg ostaju u Remetincu. Njihova obrana predlagala je da im se odredi smještaj u domu, umjesto klasičnog istražnog zatvora, sud to nije prihvatio....

- Na ovu odluku se nemamo pravo žaliti. Majka mog klijenta se nadala drugačijoj odluci, kao i ja, ali tu smo gdje smo - kaže odvjetnik drugoosumnjičenog Petar Barbir.

Istraga se i dalje nastavlja.

Rušenje Vjesnika

Nakon katastrofalnog požara koji ga je teško oštetio, sudbina Vjesnikova nebodera, jednog od simbola Zagreba, konačno je zapečaćena. Zgrada je preopasna i mora se srušiti, potvrdio je u četvrtak ministar graditeljstva Branko Bačić, otkrivajući detalje jedne od najzahtjevnijih operacija uklanjanja objekta u novijoj hrvatskoj povijesti. Iako se još važe između dvije metode, miniranja ili postepenog mehaničkog rušenja, jedno je sigurno, do kraja godine neboder ostaje na svom mjestu.

Statičari su bili jasni. Nakon požara, angažiran je Hrvatski centar za potresno inženjerstvo čiji su stručnjaci procijenili da je konstrukcija nebodera kobno narušena.

- Stav Hrvatskog centra za potresno inženjerstvo, koji okuplja eminentne hrvatske statičare, jest da je nosivost zgrade pala na samo 20 posto od projektirane. Kao takva, opasna je i treba je ukloniti - pojasnio je ministar Bačić.

Dodao je kako se do kraja tjedna očekuje i službeno rješenje Državnog inspektorata kojim će se i formalno naložiti uklanjanje nebodera, čime se otvara put za pokretanje postupka javne nabave.