VIDEO Bačić: 'Dvije su opcije za rušenje zgrade Vjesnika. Na tom mjestu niknut će novi kompleks'

Nakon katastrofalnog požara koji ga je teško oštetio, sudbina Vjesnikova nebodera, jednog od simbola Zagreba, konačno je zapečaćena. Zgrada je preopasna i mora se srušiti, potvrdio je u četvrtak ministar graditeljstva Branko Bačić, otkrivajući detalje jedne od najzahtjevnijih operacija uklanjanja objekta u novijoj hrvatskoj povijesti. Iako se još važe između dvije metode, miniranja ili postepenog mehaničkog rušenja, jedno je sigurno, do kraja godine neboder ostaje na svom mjestu.

Statičari su bili jasni. Nakon požara, angažiran je Hrvatski centar za potresno inženjerstvo čiji su stručnjaci procijenili da je konstrukcija nebodera kobno narušena.

- Stav Hrvatskog centra za potresno inženjerstvo, koji okuplja eminentne hrvatske statičare, jest da je nosivost zgrade pala na samo 20 posto od projektirane. Kao takva, opasna je i treba je ukloniti - pojasnio je ministar Bačić.

Dodao je kako se do kraja tjedna očekuje i službeno rješenje Državnog inspektorata kojim će se i formalno naložiti uklanjanje nebodera, čime se otvara put za pokretanje postupka javne nabave.

Prelamanje prema Savskoj ili rušenje kat po kat?

Građane najviše zanima kako će se neboder ukloniti. U igri su dvije glavne opcije, a konačna odluka još nije donesena i ovisit će o ponudama i sigurnosnoj procjeni.

- Postoje dvije mogućnosti: ili miniranjem ili mehaničkim uklanjanjem - rekao je Bačić.

Konzultacije sa stručnjacima Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta otkrile su i dvije podvarijante miniranja. Prva je urušavanje u vlastite gabarite, a druga, koja se u početku razmatrala kao izglednija, jest kontrolirano prelamanje.

- Prema onome što smo u početnoj fazi razmišljali, bili smo skloniji modelu miniranja na način da se sam objekt prelomi, dakle, da se neboder prelomi prema zapadu i na taj način ne uruši i ne ošteti podzemne instalacije - otkrio je Bačić.

Takav scenarij zahtijevao bi miniranje donjih katova, nakon čega bi se ostatak konstrukcije kontrolirano srušio prema Savskoj cesti, što bi podrazumijevalo i djelomično osiguranje prostora na samoj prometnici.

Ipak, ministar naglašava da se od mehaničkog rušenja, odnosno "grickanja" zgrade dio po dio, nije odustalo. Odluku će donijeti suvlasnici zgrade nakon analize svih ponuda.

'Ne mogu obećati siječanj, sigurnost je na prvom mjestu'

Iako je svjestan važnosti što bržeg uklanjanja opasne zgrade, Bačić je bio vrlo oprezan s rokovima. Demantirao je mogućnost da se rušenje izvede do kraja prosinca.

- Apsolutno nije realan rok za uklanjanje do kraja godine. Ako bih sada rekao da je to siječanj, a onda se to ne dogodi, ponovno bi nas prozivali da smo nešto obećali, a nismo realizirali - kazao je ministar.

Pojasnio je kako samoj operaciji prethodi složen proces: odabir izvođača, zatim izrada projekta rušenja za koju su potrebna najmanje tri tjedna, te opsežne pripreme na terenu.

- Nastojimo, vjerujte, učiniti sve da čim prije uklonimo Vjesnik. Ali zbog želje za brzinom ne smijemo ići nauštrb sigurnosti i građana i izvođača. To je vrlo zahtjevan posao. Je li to siječanj, početak veljače? Ne mogu vam to sada sa sigurnošću reći - zaključio je.

Tko će platiti višemilijunski račun?

Troškovi uklanjanja bit će pokriveni iz dva izvora. Dio sredstava, oko tri posto vrijednosti police osiguranja, isplatit će osiguravajuća kuća Croatia osiguranje.

- Ako ukupan iznos nabave bude iznad onoga što ćemo dobiti od osiguravajuće kuće, to će solidarno, sukladno svojim udjelima, financirati svi suvlasnici te zgrade - pojasnio je Bačić.

Kako bi se cijeli proces ubrzao, Vlada se odlučila za model javne nabave "projektiraj i gradi".

To će značajno ubrzati proces. Da idemo prvo u nabavu za projekt, pa tek onda u nabavu za izvođača, izgubili bismo puno vremena. Ovako će jedna tvrtka, koja mora imati reference za oba posla, istovremeno projektirati i izvoditi uklanjanje - rekao je ministar.

Na mjestu nebodera niknut će novi kompleks

Nakon što se neboder ukloni, prostor neće ostati prazan. Planira se raspisivanje arhitektonsko-urbanističkog natječaja za izgradnju potpuno novog kompleksa koji bi zadovoljio potrebe državnih tijela. Ipak, dio postojećih objekata bit će sačuvan.

- Press centar koji smo preuredili za potrebe našeg ministarstva i u kojem je i Hrvatski olimpijski odbor, iznimno je kvalitetno uređen. Naš je cilj da ti prostori ostanu i budu sastavni dio budućeg kompleksa - zaključio je Bačić.