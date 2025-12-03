Vjesnik se neće rušiti do kraja godine! Tri su moguće metode, a stručnjaci navijaju za jednu

Rušenje Vjesnika neće se dogoditi do kraja ove godine. Ministarstvo graditeljstva zatražilo je ponude od 34 gospodarska subjekta, a pristiglo ih je 18. Sve ih moraju razmotriti, a kriterij odabira bit će brzina, cijena i kvaliteta izvedenih radova.

Kako doznaje Danas.hr, neke od metoda strojnog rušenja su dohvat bagerom od vrha prema dnu, rezanje takozvanim dijamantnim rezom i letećim bagerom. Tu je i najviše spominjana metoda miniranja.

- Samo rušenje miniranjem bi se vjerojatno najbrže izvelo, a vjerujem da se mogu osigurati sve mjere i za okolne zgrade i za vodove ispod. To bi vjerojatno išlo najbrže. Međutim, naravno, i metode uklanjanja. Recimo, rezanjem, nekakvim dijamantnim krunama bi relativno funkcionirale. Možda bi duže trajale, ali vjerojatno bi se ne bi previše sama ta konstrukcija dinamičkih uzbudila. Ali, naravno, to sada ovisi o svakom ponuđaču. Kakvu tehnologiju ima? Jako je bitna tehnologija uklanjanja i vrijeme koje će mu trebati da ukloni tu zgradu, kaže Mario Uroš iz Hrvatskog centra za potresno inženjerstvo.

Zagrebački Rudarsko-geološko-naftni fakultet predložio je rušenje Vjesnika miniranjem.Kako bi ono izgledalo, objasnio je profesor Mario Dobrilović.

Mi smo projektanti koji izrađujemo tehnologiju rušenja miniranja u ovom konkretnom slučaju. Odlučili smo se na miniranje zato što to radimo. Mi poučavamo miniranje, pa tako i rušenje miniranjem. Svaka metoda ima svojih prednosti i nedostataka, tako i miniranje i strojni način rušenja koji je, možemo reći druga grupa opcija za rušenje Vjesnika - kaže.

Dodaje da po njima to treba izgledati tako da se neboder rotira u smjeru zapada. To je kombinirana metoda koja uključuje i urušavanje u tlocrt.

- Očekujemo da materijal Vjesnika ne bi trebao izaći van sadašnje parcele, odnosno ograde Vjesnika i da bi se prilično trebao slomiti prilikom samog pada bez intenzivnog udara i vibracija o tlo. Svaki projekt miniranja, pogotovo rušenje miniranjem je zahtjevno, isto kao što je svako rušenje i mehanizacijom zahtjevno. Sve vam ovisi koliko se dobro pripremite. Ono što je najvažnije kod tih projekata je da bude izuzetno visok naglasak na sigurnost - objašnjava Dobrilović.

Rekao je da treba izbušiti oko dvije tisuće rupa, što, kaže, i nije velik broj. To su male rupe koje se postavljaju u noseće elemente građevine u koje se stavljaju mali naboji male mase koji su raspoređeni u prostoru i vremenu.

Koliko bi sve koštalo, ne može reći.

- Cijeli financijski dio mi ne kalkuliramo. Mi smo napravili tehnički troškovnik radova na bazi kojega su ili će izvođači dati svoje ponude Ministarstvu gospodarstva - kaže Dobrilović.