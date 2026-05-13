Obavijesti

News

Komentari 10
OGLASILA SE POLICIJA

Mladići u Zadru dizali desnicu i vikali 'Sieg Heil'. Privedeni su!

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Mladići u Zadru dizali desnicu i vikali 'Sieg Heil'. Privedeni su!
Foto: Emica Elvedji/PIXSELL/ILUSTRACIJA

Sumnjiči ih se da su narušavali javni red i mir uzvikujući uzvike neprimjerenog sadržaja na javnom mjestu gdje je bio okupljen veći broj građana...

Dvojica dvadesetogodišnjaka koji su u nedjelju 10. svibnja nešto prije 15 sati u Zadru prolaznicima uzvikivali nacistički pozdrav "Sieg Heil" i pri tome dizali desnicu prijavljeni su zbog narušavanja javnog reda u mira, objavio je Index.

O cijelom incidentu na Obali kralja Tomislava oglasila se i Policijska uprava zadarska.

BEZ DOKUMENATA S 2 promila bježala policiji u N. Gradiški: Brzo su je priveli
S 2 promila bježala policiji u N. Gradiški: Brzo su je priveli

- Policijski službenici Policijske postaje Zadar s Ispostavom Nin proveli su kriminalističko istraživanje nad dvije muške osobe u dobi od 20 godina koji su 10. svibnja 2026. godine oko 14.40 sati u Zadru u Ulici Obala kralja Tomislava svojim ponašanjem ispunili obilježja prekršaja iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira - objavili su iz policije.

Sumnjiči ih se da su narušavali javni red i mir uzvikujući uzvike neprimjerenog sadržaja na javnom mjestu gdje je bio okupljen veći broj građana, čime su ispunili elemente protupravnog ponašanja.

NAPUHAO ČAK 2,75 PROMILA FOTO Mrtav pijan promašio most i pogodio sat u Zagrebu. Sad je vrijeme da dobije kaznu
FOTO Mrtav pijan promašio most i pogodio sat u Zagrebu. Sad je vrijeme da dobije kaznu

- Nakon provedenog kriminalističkog istraživanja, obojica 20-godišnjaka su dovedena na Prekršajni odjel Općinskog suda u Zadru uz optužni prijedlog zbog sumnje da su počinili prekršaja iz članka 5. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira - navode iz policije.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 10
Maknuli prevrnuti kamion s A3, vozači satima stajali. Evo kakvo je sad stanje u prometu...
HRVATSKA NA UDARU

Maknuli prevrnuti kamion s A3, vozači satima stajali. Evo kakvo je sad stanje u prometu...

Jako nevrijeme poharalo je u utorak oko podneva Zagreb i okolicu. Oluja je stigla naglo, puhao je olujni vjetar, padala je tuča, munje su parale nebo... Fronta je nastavila na sjeveroistok...
Prijatelji se u suzama opraštaju od Sare (18): 'Trebali smo na odmor, a sad joj palimo svijeće'
TRAGEDIJA U NOVOJ GRADIŠKI

Prijatelji se u suzama opraštaju od Sare (18): 'Trebali smo na odmor, a sad joj palimo svijeće'

Sara Vrbanić (18) preminula je u bolnici nakon teške prometne nesreće prije nekoliko dana. Na auto u kojem je bila s prijateljicama naletio je drogirani vozač...
UZNEMIRUJUĆE Javila nam se svjedokinja napada na Filipinca: 'Trčala je do njega i išla ga tući'
INCIDENT U ZAGREBU

UZNEMIRUJUĆE Javila nam se svjedokinja napada na Filipinca: 'Trčala je do njega i išla ga tući'

Na snimci se vidi kako ga djevojka više puta udara rukama i nogama te mu pritom izbija i mobitel iz ruke. Dok ga tuče, čitavo vrijeme psuje

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026