Mladići u Zadru dizali desnicu i vikali 'Sieg Heil'. Privedeni su!

Dvojica dvadesetogodišnjaka koji su u nedjelju 10. svibnja nešto prije 15 sati u Zadru prolaznicima uzvikivali nacistički pozdrav "Sieg Heil" i pri tome dizali desnicu prijavljeni su zbog narušavanja javnog reda u mira, objavio je Index.

O cijelom incidentu na Obali kralja Tomislava oglasila se i Policijska uprava zadarska.

- Policijski službenici Policijske postaje Zadar s Ispostavom Nin proveli su kriminalističko istraživanje nad dvije muške osobe u dobi od 20 godina koji su 10. svibnja 2026. godine oko 14.40 sati u Zadru u Ulici Obala kralja Tomislava svojim ponašanjem ispunili obilježja prekršaja iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira - objavili su iz policije.

Sumnjiči ih se da su narušavali javni red i mir uzvikujući uzvike neprimjerenog sadržaja na javnom mjestu gdje je bio okupljen veći broj građana, čime su ispunili elemente protupravnog ponašanja.

- Nakon provedenog kriminalističkog istraživanja, obojica 20-godišnjaka su dovedena na Prekršajni odjel Općinskog suda u Zadru uz optužni prijedlog zbog sumnje da su počinili prekršaja iz članka 5. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira - navode iz policije.