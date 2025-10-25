Migrant u Švedskoj silovao maloljetnicu. Nije deportiran. Objašnjenje suca je gnjusno...

Ne stišavaju se reakcije nakon, po mnogima sramotne, odluke koju je donio švedski sud. Yazied Mohamed, 19-godišnji izbjeglica iz Eritreje, osuđen je na zatvorsku kaznu zbog silovanja 17-godišnje Šveđanke Meye Aberg. Silovatelju je dopušteno ostati u Švedskoj nakon što odsluži svoju trogodišnju zatvorsku kaznu, što je izazvalo bijes među stanovnicima Švedske, o svemu se oglasio i Elon Musk, kao i Trumpov sin...

U donošenju odluke sudjelovali su vjećnik Prizivnog suda Lars Viktorsson, vjećnica Prizivnog suda Elida Sundkvist, procjeniteljica Prizivnog suda Hanna Hamrén te porotnici Lena Berggren i Sammy Lie. Samo se Lie nije složio s odlukom i tražio je da se Yazied Mohamed deportira nakon odsluženja zatvorske kazne, da mu se zauvijek zabrani ulazak u državu, piše Samnytt.

- Za razliku od većine, smatram da je zločin posebno težak zločin i da bi dopuštanje Yaziedu Mohamedu da ostane u Švedskoj predstavljalo ozbiljnu opasnost za javni red i sigurnost - poručio je Lie.

"Želim mu reći da ga mrzim i da me je uništio", kazala je Meya za Norran.

Unatoč glasnim kritikama, sudac Viktorsson mirno se nosi s cijelom situacijom...

- Ne razmišljam o tome. Mi sudimo. Imamo svoje dužnosti. Mi sudimo i ne možemo uzeti u obzir što različiti ljudi misle ili jesu li uzrujani ili nešto slično. Ne možemo slijediti vjetrove koji pušu u društvu. Mi ulazimo i ispitujemo postojeće zakonodavstvo i praksu te sudimo u skladu s tim - kazao je sudac.

Prizivni sud presudio je da zločin, iako težak, nije bio "iznimno ozbiljan" jer nije trajao dovoljno dugo da bi opravdao deportaciju, što je izazvalo žestoku raspravu o švedskom pravosuđu, imigracijskoj politici i zaštiti žrtava.

"Uzimajući u obzir prirodu i trajanje dotičnog čina, Prizivni sud smatra da je zločin doista ozbiljan, ali da nije bio toliko posebno ozbiljan zločin koji bi mogao dovesti do odluke o protjerivanju Yazieda Mohameda", stoji u odluci suda.

Koju je sad Viktorsson pokušao objasniti...

- Radi se o tome da ju je držao, stiskao joj stražnjicu i grudi, ljubio ju protiv njezine volje te trajno dodirivao i prodirao joj prstima u genitalije. Bio je to kratkotrajan proces. Bilo je to silovanje, ali je umetnuo prste u nju, a ne penis. Nije izvršio vaginalni snošaj penisom. Mislim da je iz presude jasno da razmišljamo, za i protiv, i na kraju odlučujemo treba li to dovesti do deportacije ili ne - kazao je sudac, piše Samnytt.

Slučaj koji je potresao Švedsku

Slučaj koji je potresao Švedsku dogodio se 1. rujna 2024. godine u gradu Skellefteå na sjeveru zemlje. Tada 16-godišnja Meya Åberg vraćala se kući pješice nakon kasne smjene u McDonald'su, nakon što je propustila autobus. Dok je prolazila kroz pješački tunel, napao ju je 18-godišnji eritrejski izbjeglica Yazied Mohamed. Oteo joj je mobitel, odvukao je u tunel i seksualno je napastovao.

Djevojka se uspjela osloboditi i pobjeći.

Obitelj je napad odmah prijavila policiji, no prva istraga nije rezultirala uhićenjem. Za Meyu je uslijedio period teške traume, dodatno pogoršan činjenicom da je svog napadača nastavio viđati u gradu, pa čak i u vlastitoj školi. Zbog straha i stresa, prestala je pohađati nastavu.

Iako je Mohamed u početku bio oslobođen zbog "nedostatka dokaza", tužiteljstvo je uložilo žalbu. U ponovljenom postupku, Prizivni sud proglasio ga je krivim i osudio na tri godine zatvora. Uz to, naloženo mu je da žrtvi isplati odštetu u iznosu od 240.000 švedskih kruna (približno 20.500 €).

Međutim, ključni i najkontroverzniji dio presude odnosio se na zahtjev tužiteljstva za njegovu deportaciju nakon odslužene kazne.

Sud je taj zahtjev odbio.

U svom obrazloženju, sud se pozvao na švedski zakon i Konvenciju Ujedinjenih naroda o statusu izbjeglica iz 1951. prema kojima se izbjeglica može deportirati samo ako je počinio "iznimno teško kazneno djelo" ili ako predstavlja "ozbiljnu opasnost za javni red i sigurnost". Sud je zaključio da silovanje maloljetne Meye ne zadovoljava te kriterije.

"Silovanje se u mnogim slučajevima smatra iznimno teškim kaznenim djelom koje može opravdati deportaciju izbjeglica, no svaki se slučaj mora procijeniti pojedinačno. Uzimajući u obzir i trajanje predmetnog djela, Prizivni sud nalazi da je zločin doista ozbiljan, ali da nije riječ o tako iznimno teškom kaznenom djelu koje bi moglo dovesti do odluke o protjerivanju Yazieda Mohameda", stoji u presudi u prirodi.

Ovakvo obrazloženje izazvalo je bijes javnosti, a mnogi kritičari smatraju da sud umanjuje težinu zločina i traumu žrtve, stavljajući status izbjeglice iznad sigurnosti građana.

Slučaj je odjeknuo i na međunarodnoj razini. Donald Trump Jr. na društvenoj mreži X je napisao:

"Što se, dovraga, događa na ovom svijetu? Probudite se, ljudi, signaliziranjem vrlina vodimo se u izumiranje!"

"Suludo", nadovezao se Elon Musk..

Nisu samo poznati nezadovoljni ovom odlukom. Na društvenim mrežama može se naći na tisuće i tisuće komentara Šveđana, ova odluka glavna je vijest u državi, u njoj se raspravlja u Facebook grupama, Redditu, forumima...

"Ja sam za izbjeglice, ali kad ovo naprave, treba ih deportirati i tako poslati poruku ostalima", stoji u jednom komentaru ispod vijesti na švedskim medijima.