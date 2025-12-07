Mladu Beograđanku u Zagrebu je oduševila Hrvatica: 'Taj ću susret pamtiti cijeli svoj život...'

Jedno obično putovanje kući pretvorilo se u priču koju će Marija Pešić (28) iz Beograda pamtiti cijeli život. Nakon pet dana provedenih u Šibeniku, gdje je pobjegla od gradske gužve i svakodnevice, Marija se autobusom uputila prema Zagrebu, odakle je trebala nastaviti dalje prema Beogradu.

Nije ni slutila da će joj dionica Šibenik - Zagreb, donijeti jedan od najljepših susreta u životu.

Na sjedalo do nje sjela je starija gospođa, od oko 60 do 65 godina, i tu počinje ova neobična priča.

- Spontano smo započele razgovor iz kojeg sam shvatila da je iz Dalmacije, ali da živi u Beču. Rekla mi je da jako voli putovati i upravo se vraćala iz Grčke. Tako smo krenule pričati o životu i brzo sam shvatila da nam se pogledi na svijet prilično poklapaju. Obje volimo putovanja, a ona mi je rekla da će putovati sve dok je zdravlje bude služilo, bez obzira na godine - prepričala je Marija, piše Telegraf.rs.



- Već nakon nekoliko minuta razgovora imala sam osjećaj kao da se poznajemo godinama. Shvatile smo da dijelimo slične poglede na život, ljubav prema putovanjima i slobodi - prisjeća se Marija.

Vrijeme do dolaska u Zagreb prošlo je u tren oka. Marija je imala dojam da je upoznala osobu koja ju je, iako potpuna neznanka, razumjela na poseban način. Po dolasku na autobusni kolodvor uslijedio je još jedan neočekivan gest dobrote. Gospođa se ponudila da joj pričuva kovčeg dok Marija obavi obaveze.

U znak zahvalnosti, Marija joj je poklonila nekoliko mandarina koje je imala sa sobom. No, tada je uslijedio trenutak koji ju je ostavio bez riječi, gospođa joj je, uz osmijeh, u ruke stavila novac govoreći kako želi da joj se "nađe, za svaki slučaj".



Kada se Marija ukrcala u drugi autobus, onaj za Beograd, tek je tada shvatila što se sve dogodilo u toj brzini. Shvatila je da je gospođa Suzana, dotad potpuna neznanka, uz prijatelje dodatno doprinijela tome da ovo putovanje bude ono koje će pamtiti cijeli život.

Kaže da je napunila baterije, odmorila se i, kao što se često dogodi, stekla još jedno novo poznanstvo.