Mlinarić: 'Hipersonične rakete ima i Rusija pa su već 4 godine zapeli u ukrajinskom blatu'

Informacija o srbijanskoj nabavi kineskih hipersoničnih raketa, nije u utorak zabrinula zastupnike DP-a i hrvatske branitelje Ivicu Kukavicu i Stipu Mlinarića koji je poručio kako rakete ne mijenjaju tijek rata, nego da to rade vojnici koji se bore za svoju državu.

"Može Vučić imati hipersonične rakete, ima ih i Rusija, pa je četiri godine zapala u ukrajinsko blato i ne zna kako će van. Prema tome, te njihove rakete mogu samo pokazivati i paradirati sa njima, one ne mijenjaju tijek rata, to rade vojnici koji se bore za svoju državu“, izjavio je Mlinarić uoči sastanka parlamentarne većine.

Naglasio je kako je Hrvatska to pokazala 90-ih godina prošlog stoljeća i kako će "to pokazati ako bude trebalo, kad god bude trebalo“.

"Bolje da te rakete drže u skladištu, gdje im je i mjesto, nego da 'mašu' sa njima i plaše svoj narod i šalju prema Hrvatskoj poruke koje nitko ne doživljava ozbiljno“, poručio je i dodao da je u Srbiji predizborna kampanja i kako to Vučić radi za svoje biračko tijelo.

"Pokazuje neke mišiće, a zapravo prijeti sa ničim“, ocijenio je i dodao kako je vrijeme da gledamo prema zajedničkoj budućnosti.

I Kukavica vjeruje kako su spomenute rakete "više za domaću publiku“. To jesu rakete sljedeće generacije, ali realno gledajući to nema nikakvog smisla što se tiče trenutne hrvatske politike, članica smo NATO-a, EU, vjerujem da je to samo pokazivanje mišića, kazao je.

Mlinarić je pozdravio najavu premijera Andreja Plenkovića da će uputiti inicijativu predsjedniku Republike Zoranu Milanoviću da sazove sjednicu Vijeća za obranu. "Ima puno tema i treba sjesti i razgovarati", izjavio je.

"Svako izvješće SOA-e i VSOA-e svaki dan na stol dobiju i premijer i predsjednik države, potpuno identično. Znači, što zna jedan, zna i drugi“, komentirao je tvrdnje predsjednika države da je ministar obrane mjesecima znao za srbijanske rakete, a da je tu informaciju tajio od premijera.

Smatra i da kroz medije ne treba "vući“ takve stvari, a pogotovo informacije što imamo od naoružanja, koliko vojnika imamo, što ćemo nabavljati, što nećemo.

"Ni u jednoj ozbiljnoj državi ne smije se komunicirati broj vojnika i što vojska ima, to se ne komunicira javno, postoje obljetnice kao prošle godine i vojni mimohod, onda država pokaže neke stvari, nikada sve, tako svaka ozbiljna država radi, a Hrvatska to jest, tako se treba i ponašati“, zaključio je Mlinarić.