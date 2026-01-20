Obavijesti

O STANJU U VUKOVARU

Mlinarić opleo po Pavličeku: On je mali od Dragane Jeckov!

Piše HINA,
Zagreb: Stipo Mlinarić o aktualnim temama | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Na konferenciji za novinare osvrnuo se na "političke protivnike", a nakon što je Pavliček prozvao bivšeg gradonačelnika i predsjednika DP-a Ivana Penavu da je ostavio loše financijsko stanje Grada

Admiral

Govoreći o situaciji u Vukovaru, zastupnik Domovinskog pokreta Stipo Mlinarić istaknuo je u utorak da ih gradonačelnik Marijan Pavliček napada samo zato što su razotkrili da je na tu funkciju došao uz pomoć SDSS-a "kojima sada vraća dug" te ga prozvao "malim od Dragane Jeckov". 

"Očekivano mi je da mene osobno i DP pljuje Milorad Pupovac jer smo izbacili SDSS iz vlasti. Ali- da DP krene napadati i batajnički Suverenist Marijan Pavliček?! Jedino logično objašnjenje za to je što sam ga razotkrio nakon lokalnih izbora na kojima je pobijedio uz pomoć SDSS-ovih glasova. To je prvi put u povijesti da je SDSS odlučio tko će biti gradonačelnik Grada Heroja", rekao je Mlinarić.

Od izbora je prošlo sedam mjeseci, a kuknjava Pavličeka koliko mu je Penava ostavio u blagajni ne prestaje, dodao je Mlinarić. 

"Ostavljeno mu je 900.000 eura nenamjenskih i oko tri milijuna eura namjenskih sredstava. Sad se se sav upljuvao objašnjavajući što je od tih 900.000 eura morao platiti, a ja mu poručujem: Batajnički gradonačelniče, počni se ponašati kao gradonačelnik! Nije tu samo 900.000 eura nenamjenskih sredstava, pa sedam mjeseci Grad Vukovar, kao i svaki drugi grad, dobiva prihode na svoj račun", kazao je Mlinarić, inače i zamjenik predsjednika DP-a. 

Na Pavličekovu optužbu da Penava nije znao voditi gradske financije, Mlinarić je podsjetio da je Ivan Penava 11 godina bio gradonačelnik Vukovara te da je za vrijeme njegova mandata taj grad bio "proglašavan jednim od najboljih gradova za živjeti". 

"Pavliček ima strahoviti kompleks Ivana Penave i to se vidi kada govori i za Ekonomsku školu. Pa on i njegovi kvazi Suverenisti su digli ruku prije tri, četiri godine za svaki proračun za izgradnju Ekonomske škole i sportske dvorane u Vukovaru", naglasio je. 

Mlinarić smatra da Pavliček napada bivšeg gradonačelnika kako bi prikrio svoju nesposobnost, ali i političku trgovinu sa SDSS-om nakon izbora. 

"Kako bi vratio dug SDSS-u, Pavliček zapošljava jednu gospođu iz SDSS-a u Gradsku upravu, a Penavu i DP napada lažima i objedama. Sve je to sa SDSS-om nakon izbora legitimno, ali nema se pravo prikazivati kao desna politička stranka. Izađi i reci da si trgovao sa SDSS-om i da im vraćaš dugove, neka cijela javnost zna da je Pavliček mali od Dragane Jeckov!", kazao je Mlinarić.

