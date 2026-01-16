Obavijesti

News

Komentari 3
osudio izjavu

Stipo Mlinarić: Dat ću pravnom timu da postupa protiv izjave Dragana Miokovića

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Stipo Mlinarić: Dat ću pravnom timu da postupa protiv izjave Dragana Miokovića
Split: Predstavljanje kandidata Domovinskog pokreta u X. izbornoj jedinici | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Mlinarić je istaknuo da govor mržnje i izjave kako je ubijeno malo Hrvata više neće proći "ispod radara" nego će dobiti sudski epilog

Admiral

Zastupnik Domovinskog pokreta i predsjednik Centra "Dr. Ivan Šreter" Stipo Mlinarić osudio je u petak izjavu predsjedatelja Predstavničkog doma Federacije BiH Dragana Miokovića da su "partizani ubili malo Hrvata na Bleiburgu" te najavio da će tu izjavu dati na postupanje pravnom timu.

"Ispred Centra dr. Ivana Šretera svaku takvu izjavu dat ću pravnom timu da postupa po zakonu. Pa će se likovi koji daju takve izjave - od Srbije i Bosne i Hercegovine do bilo koje države - dobro zamisliti kada dođu na hrvatsku granicu", rekao je Mlinarić, koji je i zamjenik predsjednika Domovinskog pokreta, na konferenciji za novinare u Hrvatskom saboru.

PROZVAO MILANOVIĆA Stipo Mlinarić o Rafaleima: 'Znam kako je nama bilo 1991. boriti se bez potpore iz zraka'
Stipo Mlinarić o Rafaleima: 'Znam kako je nama bilo 1991. boriti se bez potpore iz zraka'

Mlinarić je istaknuo da govor mržnje i izjave kako je ubijeno malo Hrvata više neće proći "ispod radara" nego će dobiti sudski epilog.

Predsjedavajući Predstavničkog doma Federacije BiH Dragan Mioković ranije je u emisiji Face TV izjavio da su "partizani ubili malo Hrvata na Bleiburgu", a naknadno se ispričao zbog tih riječi.

Međunarodni tajnik Domovinskog pokreta Mladen Barać rekao je da Mioković nije tzv. obična osoba ili analitičar koji može reći što mu se prohtije pa da se naknadno ispriča i da na tome završe stvari.

BITNO JE DA INSTITUCIJE RADE Sastaje se većina, Mlinarić: Očekujemo od HDZ-a, SDP-a i Milanovića da budu razumni
Sastaje se većina, Mlinarić: Očekujemo od HDZ-a, SDP-a i Milanovića da budu razumni

Podsjetio je da je Mioković predsjedatelj najvišeg zakonodavnog tijela Federacije BiH i sukladno tome, dodao je, njegova dužnost nosi specifičnu političku i moralnu težinu.

Barać je također izrazio solidarnost s pripadnicima hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini koji su se prvi našli na udaru te skandalozne izjave.  Podržao je i sve političke stranke hrvatskog predznaka u Bosni i Hercegovini koje su zatražile Miokovićevu ostavku ili njegovo razrješenje s te dužnosti.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
Hrvat se bori za život nakon strave u austrijskom tunelu: 'S Davorom sve mora biti u redu...'
OBITELJ STREPI

Hrvat se bori za život nakon strave u austrijskom tunelu: 'S Davorom sve mora biti u redu...'

U stravičnoj prometnoj nesreći u tunelu Brentenberg teško je ozlijeđen hrvatski državljanin Davor D., otac dvoje djece iz Bjelovara. Njegova obitelj nada se njegovu oporavku
Za vikend stiže nagli obrat i novi hladni val s minusima!
IZDAN METEOALARM

Za vikend stiže nagli obrat i novi hladni val s minusima!

U petak nas očekuje promjenjivo vrijeme s maglom i malo kiše, a vikend donosi hladnoću i mogući snijeg. Donosimo detaljnu vremensku prognozu za naredne dane...
Trener ministra Habijana bio je osuđen zbog nasilja nad curom. Ugostili su ga u ministarstvu
KAKVA JE TO PORUKA ŽRTVAMA NASILJA?

Trener ministra Habijana bio je osuđen zbog nasilja nad curom. Ugostili su ga u ministarstvu

Bivša djevojka javno je lani progovorila o zlostavljanju iz 2016. Nakon toga, bodybuilding savez ga je izbacio. Objavljuje fotke s ministrom, bio je gost na domjenku u Ministarstvu pravosuđa. Kaže: Rehabilitiran sam

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026