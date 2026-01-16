Stipo Mlinarić: Dat ću pravnom timu da postupa protiv izjave Dragana Miokovića

Zastupnik Domovinskog pokreta i predsjednik Centra "Dr. Ivan Šreter" Stipo Mlinarić osudio je u petak izjavu predsjedatelja Predstavničkog doma Federacije BiH Dragana Miokovića da su "partizani ubili malo Hrvata na Bleiburgu" te najavio da će tu izjavu dati na postupanje pravnom timu.

"Ispred Centra dr. Ivana Šretera svaku takvu izjavu dat ću pravnom timu da postupa po zakonu. Pa će se likovi koji daju takve izjave - od Srbije i Bosne i Hercegovine do bilo koje države - dobro zamisliti kada dođu na hrvatsku granicu", rekao je Mlinarić, koji je i zamjenik predsjednika Domovinskog pokreta, na konferenciji za novinare u Hrvatskom saboru.

Mlinarić je istaknuo da govor mržnje i izjave kako je ubijeno malo Hrvata više neće proći "ispod radara" nego će dobiti sudski epilog.

Predsjedavajući Predstavničkog doma Federacije BiH Dragan Mioković ranije je u emisiji Face TV izjavio da su "partizani ubili malo Hrvata na Bleiburgu", a naknadno se ispričao zbog tih riječi.

Međunarodni tajnik Domovinskog pokreta Mladen Barać rekao je da Mioković nije tzv. obična osoba ili analitičar koji može reći što mu se prohtije pa da se naknadno ispriča i da na tome završe stvari.

Podsjetio je da je Mioković predsjedatelj najvišeg zakonodavnog tijela Federacije BiH i sukladno tome, dodao je, njegova dužnost nosi specifičnu političku i moralnu težinu.

Barać je također izrazio solidarnost s pripadnicima hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini koji su se prvi našli na udaru te skandalozne izjave. Podržao je i sve političke stranke hrvatskog predznaka u Bosni i Hercegovini koje su zatražile Miokovićevu ostavku ili njegovo razrješenje s te dužnosti.