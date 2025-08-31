Obavijesti

News

Komentari 3
NOVI SAVEZNICI?

Modi Xiju: Indija je predana poboljšanju odnosa s Kinom

Piše HINA,
Čitanje članka: 2 min
Modi Xiju: Indija je predana poboljšanju odnosa s Kinom
Foto: PRESS INFORMATION BUREAU/REUTERS

Indijski premijer Narendra Modi rekao je da je New Delhi predan poboljšanju odnosa s Pekingom na sastanku s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom, na marginama regionalnog sigurnosnog foruma u nedjelju

Modi je u Kini prvi put u sedam godina kako bi prisustvovao dvodnevnom sastanku Šangajske organizacije za suradnju, zajedno s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom i drugim čelnicima iz središnje, južne i jugoistočne Azije te Bliskog istoka.

- Predani smo napretku naših odnosa na temelju međusobnog poštovanja, povjerenja i razumijevanja - rekao je Modi Xiju tijekom sastanka, prema videoisječku objavljenom na službenom X r ačunu indijskog čelnika.

Bilateralni sastanak održan je pet dana nakon što je Washington uveo kaznene carine od 50 posto na indijsku robu zbog toga što Indija kupuje rusku naftu. Analitičari kažu da Xi i Modi žele predstaviti jedinstvenu frontu protiv zapadnog pritiska.

SAMIT U TIANJINU Demonstracija utjecaja i vojne moći: Kina je u Tianjinu okupila najvažnije euroazijske čelnike
Demonstracija utjecaja i vojne moći: Kina je u Tianjinu okupila najvažnije euroazijske čelnike

Modi je rekao da je na njihovoj spornoj himalajskoj granici, mjestu dugotrajnog vojnog sukoba nakon smrtonosnih sukoba trupa 2020., koji su zamrznuli većinu područja suradnje između strateških rivala s nuklearnim oružjem, stvorena atmosfera "mira i stabilnosti".

Shanghai Cooperation Organization (SCO) Summit 2025 in Tianjin
Foto: ANDRES MARTINEZ CASARES/REUTERS

Dodao je da je postignut sporazum između obje zemlje u vezi s upravljanjem granicama, bez navođenja detalja.

Oba čelnika imala su prijelomni sastanak u Rusiji prošle godine nakon što su postigli sporazum o graničnoj patroli, što je pokrenulo privremeno otopljavanje veza koje se ubrzalo posljednjih tjedana dok se New Delhi nastoji zaštititi od obnovljenih carinskih prijetnji Washingtona.

Izravni letovi između dvije zemlje, koji su obustavljeni 2020., "nastavljaju se", dodao je Modi, bez navođenja vremenskog okvira.

SAMIT U TIANJINU Crveni tepih za Putina u Kini: 'Veze s Rusijom najbolje ikad'
Crveni tepih za Putina u Kini: 'Veze s Rusijom najbolje ikad'

Kina je ovog mjeseca pristala ukinuti izvozna ograničenja na rijetke minerale, gnojiva i strojeve za bušenje tunela tijekom ključnog posjeta kineskog ministra vanjskih poslova Wang Yija Indiji.

Kina se protivi američkim visokim carinama Indiji i "čvrsto će stajati uz Indiju", rekao je ovog mjeseca kineski veleposlanik u Indiji Xu Feihong.

FILE PHOTO: Annual BRICS summit, in Kazan
Foto: ALEXANDER ZEMLIANICHENKO/REUTERS

Desetljećima je Washington mukotrpno njegovao veze s New Delhijem u nadi da će djelovati kao regionalna protuteža Pekingu.

Posljednjih mjeseci Kina je dopustila indijskim hodočasnicima da posjete budističke lokacije u Tibetu, a obje zemlje su ukinule recipročna ograničenja turističkih viza.

PUTUJE KOD XIJA Putin: Rusija i Kina protiv 'diskriminatornih' sankcija
Putin: Rusija i Kina protiv 'diskriminatornih' sankcija

- I Indija i Kina sudjeluju u onome što će vjerojatno biti dugotrajan i naporan proces definiranja nove ravnoteže u odnosu - rekao je Manoj Kewalramani, stručnjak za kinesko-indijske odnose u think tanku Takshashila Institution u Bengaluruu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
VIDEO Drama u Zagrebu: Auto zapeo u poplavi u podvožnjaku! Žena izašla, pomažu joj...
OBILNA KIŠA

VIDEO Drama u Zagrebu: Auto zapeo u poplavi u podvožnjaku! Žena izašla, pomažu joj...

'Auto se nije izvukao. Vozač je okrenuo bus i krenuo drugim putem. Taman je policija dolazila. Vozač autobusa nije ni pokušavao jer na oko voda je iznad koljena', kazao nam je čitatelj
'Proglasili su me državnim neprijateljem. Mene, čiju su kuću spalili četnici...'
INTERVJU: DALIJA OREŠKOVIĆ

'Proglasili su me državnim neprijateljem. Mene, čiju su kuću spalili četnici...'

Saborska zastupnica Dalija Orešković za novi broj tjednika Express je progovorila o radikalizaciji društva, a iako joj se, kako nam kaže, crta meta na čelo ne planira zašutjeti...
FOTO Pljusak stvarao kaos u Zagrebu, auti 'plovili'! Evo kakvo je vrijeme u nedjelju...
OBILNA KIŠA I POPLAVE

FOTO Pljusak stvarao kaos u Zagrebu, auti 'plovili'! Evo kakvo je vrijeme u nedjelju...

Veliki pljusak koji se poslije podne spustio na Zagreb izazvao je ogromne probleme na zapadu grada. Podvožnjak između Gajnica i Podsuseda naglo se ispunio vodom i jedan je automobil ostao zarobljen...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025