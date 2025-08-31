Demonstracija utjecaja i vojne moći: Kina je u Tianjinu okupila najvažnije euroazijske čelnike

Vođa drugog najvećeg svjetskog gospodarstva priredit će u nedjelju navečer po lokalnom vremenu u Tianjinu na sjeveru zemlje prijem u čast sudionika samita Šangajske organizacije za suradnju (SCO), koji se održava u ponedjeljak i prvi je od povratka Donalda Trumpa u Bijelu kuću.

Šefovi država i vlada iz dvadesetak zemalja i dužnosnici desetak međunarodnih i regionalnih organizacija počeli su u subotu stizati u lučki grad u kojemu su u prošlosti, kad se zvao Tjencin, koncesije imale zapadne zemlje te Japan i Rusija, a sada je simbol ekonomske vitalnosti Kine.

Foto: ANDRES MARTINEZ CASARES/REUTERS

Ruski predsjednik Vladimir Putin stigao je u nedjelju ujutro, diskretno, iako predvodi veliku političku i ekonomsku delegaciju, prema ruskim i kineskim državnim medijima.

Indijski premijer Narendra Modi sletio je u subotu u prvi posjet Kini od 2018., što je znak zbližavanja dvaju azijskih divova.

Modija je primio kineski predsjednik, izvijestila je službena novinska agencija Xinhua, usred niza bilateralnih sastanaka dogovorenih tijekom samita.

Samit je pod jakim policijskim i vojnim nadzorom.

Oklopna vozila postavljena su na nekim ulicama, a promet je zaustavljen u velikim dijelovima Tianjina.

Plakati na mandarinskom i ruskom jeziku veličaju "duh Tianjina" i kinesko-rusko "međusobno povjerenje".

Samit, opisan kao najvažniji od stvaranja SCO-a 2001., održava se usred višestrukih kriza koje izravno utječu na njegove članice: američkog trgovinskog sukoba s Kinom i Indijom, rata u Ukrajini, iranskog nuklearnog spora i drugih.

Foto: ANDRES MARTINEZ CASARES/REUTERS

SCO okuplja 10 država članica i 16 zemalja promatrača ili partnera te predstavlja gotovo polovicu svjetskog stanovništva i 23,5% BDP-a planeta. Često se predstavlja kao protuteža NATO-u.

Odnosi između nekih članica su osjetljivi.

Umjesto neizvjesnih opipljivih rezultata, analitičari pozivaju da se pozornost obrati na simboliku.

Samit će ponuditi "multilateralni poredak, koji je modelirala Kina i različit je od onih kojima dominira Zapad", predviđa Dylan Loh, profesor na Tehnološkom sveučilištu Nanyang u Singapuru.

Foto: ANDRES MARTINEZ CASARES/REUTERS

- Veliki odaziv svjedoči o rastućem utjecaju Kine i privlačnosti koju SCO ima na nezapadne zemlje - rekao je.

Tijekom samita Kina namjerava pokazati svoj diplomatski utjecaj, ali i svoju vojnu moć, predstavljajući se kao stup stabilnosti u fragmentiranom svijetu.

Putin i nekoliko drugih sudionika svjedočit će demonstraciji vojnih sposobnosti svog domaćina u srijedu, uz grandioznu paradu u Pekingu kojom se slavi 80. godišnjica završetka Drugog svjetskog rata i pobjede nad Japanom.

Foto: ANDRES MARTINEZ CASARES/REUTERS

Sjevernokorejski vođa Kim Jong Un će za tu priliku napraviti rijedak izlazak izvan svoje izolirane zemlje, kako bi stao uz Xi Jinpinga u susjednoj i savezničkoj Kini.

Sjeverna Koreja postala je jedan od glavnih saveznika Rusije u ratu protiv Ukrajine.

Nešto više od dva tjedna nakon što ga je Donald Trump primio na Aljasci, Putin će u utorak u Pekingu održati razgovore s domaćinom i ključnim kineskim saveznikom.

Foto: ANDRES MARTINEZ CASARES/REUTERS

U ponedjeljak u Tianjinu trebao bi razgovarati o sukobu u Ukrajini s turskim kolegom Recepom Tayyipom Erdoganom, a o nuklearnom pitanju s iranskim kolegom Masudom Pezeškianom.

Tog dana predviđen je i sastanak s indijskim premijerom.

Mnogi kijevski saveznici vjeruju da Peking podržava Moskvu protiv Ukrajine.

Kina se poziva na neutralnost i optužuje zapadne zemlje da produžuju neprijateljstva naoružavanjem Ukrajine.

Foto: ANDRES MARTINEZ CASARES/REUTERS

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski i indijski premijer razgovarali su telefonom.

Zelenski je na društvenim mrežama izrazio nadu da će se u Kini raspravljati o potrebi za prekidom vatre, što, kako je rekao, Modi podržava.