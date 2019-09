'Moja ostavka? Goebbels bi pozavidio tim vašim tlapnjama'

Kako ste - pitao je novinar gradonačelnika Milana Bandića u emisiji 'Zagrebi po Zagrebu' koja na Radio Sljemenu ide svake srijede.

- Najvažnije je da je čovjek zdrav, ne mogu se potužiti za sada - rekao je Bandić.

Hoćete li dati ostavku - bio je izravan novinar.

- Najvažnije je da je čovjek zdrav.

Novinar ga je pitao i što kaže na napise u novinama o tome da će ući u predsjedničku kampanju.

- Pitajte svoje kolege ja u tome ne sudjelujem. Ja bih citirao Goebbelsa. On je mila majka u odnosu na dio medija u Hrvatskoj. To govori više o medijima nego o gradonačelniku Bandiću. Bandić ništa nije rekao osim da će krajem rujna dati izjavu na politička zbivanja u Hrvatskoj. Sve ovo drugo je plod tlapnje medija, a ja na to odgovaram: Najvažnije je da je čovjek zdrav! Goebbels bi pozavidio ovim medijskim napisima i tlapnjama. Novinar ga je upozorio da je u zadnjih mjesec dana imao već oštru polemiku sa novinarskom zajednicom zbog zazivanja Goebbelsa pred novinarima. Tada se obrušio na novinarku N1 televizije koja mu je prigovorila da joj se ne obraća sa 'sunce' te je tako isprovociran okupljenim novinarima rekao da bi im Goebbels pozavidio.

- HND-u bi bilo bolje da educira novinare koji dolaze sa placeva i pitaju pošto mrkva i grinceg te da ih nauči da ne čitaju sa zaslona mobitela i rade mobing nad gradonačelnikom. Uvijek ću vam odgovoriti istom mjerom. Onako kako se vi ponašate prema gradonačelniku tako ću i ja prema. Onaj tko se ponaša gospodski prema gradonačelniku, gradonačelnik će biti još veći gospodin prema njemu. Ali ponašate se prema meni kao čovjeku s ulice pa i dobivate ulični rječnik natrag. Ja račun polažem dragom bogu i majci koje više nemam. Morate se naučiti biti pristojni prema instituciji gradonačelnika - rekao je Bandić. Novinar ga je po treći put pitao planira li ići u predsjedničku utrku.

- Najvažnije je da je čovjek zdrav - odgovorio je on opet. Novinar mu je rekao kako se ovih dana nagađa kako će Bandić najaviti jednog svog novog ministra u Vladi, a gradonačelnik mu je rekao da su i to tlapnje te da ga ministarstva nikad nisu zanimala. Od 1. studenog slijedi korekcija cjenika čistoće.

- O tome odlučuje Uprava Holdinga. Najprije ću tražit da se napravi reda u čistoći i da se racionalizira poslovanje, a onda tek možemo govoriti o korekciji cijena. Već su pali neki otkazi u Čistoći, jer je bilo svašta, pitajte ih tamo pa će vam reći istinu - rekao je Bandić. Upitan vjeruje li nakon svega da će uspjeti realizirati projekt zagrebačkog Manhattana.

- Nikad nitko nije zaustavio razvoja grada pa neće ni pobunjenička demokracija. Mene više zabrinjavaju ljudi na odgovornim funkcijama koji daju intervju pa kažu da nikad ne bi potpisali memorandum o razumijevanju. Prvo, nisu ga nikad vidjeli, a drugo nikad nisu ni jedan potpisali. Kako se to zove u Hrvatskoj? Paradoksom, animozitetom ili nekom grubljom riječju? Ta osoba je izgubila izbore za župana, a postao je potpredsjednik Vlade. Toga ima samo u Hrvatskoj - rekao je gradonačelnik. Komentirao je i oslobađajuću presudu u tužbi koju je podnio protiv Porezne uprave. Milana Bandića je Porezna uprava 2016. godine istraživala zbog obračunavanja poreza na sredstva na njegovom računu nakon završetka predsjedničke kampanje prije deset godina. Teretili su ga da 18 milijuna kuna. Bandić je rekao da je zadovoljan što su ga oslobodili, ali da mu nitko ne može vratiti četiri godine života i sve što je morao proživljavati znajući da nije kriv.

