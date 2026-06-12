UDBINA Moldavac 'natrpao' migrante u auto. Zabio se u ogradu i sletio u provaliju

Jedan čovjek je poginuo, a devet ljudi je teško ozlijeđeno u teškoj prometnoj nesreći oko 14 sati na području općine Udbina. Na lokalnoj cesti koja vodi iz mjesta Podudbina prema čvoru Udbina na autocesti A1 došlo je do slijetanja automobila bugarskih registarskih oznaka.

PU Ličko-senjska objavila je detalje strašne nesreće. Prometnu nesreću je izazvao 27-godišnji Moldavac. Vozio je auto bugarski registracija iz smjera Pećana u smjeru Gornje Ploče, gdje je zbog neprilagođene brzine izgubio kontrolu nad vozilom i udario u betonski rubni kamen, a zatim u metalnu zaštitnu ogradu i sletio u provaliju.



Na mjestu događaja smrtno je stradala muška osoba, dok je devet osoba teško ozlijeđeno i zadržani su na liječenju u Općoj bolnici Gospić, Općoj bolnici Zadar i Kliničkom bolničkom centru Rijeka.





Tijekom kriminalističkog istraživanja utvrđeno je da postoji osnova sumnje da je 27-godišnji moldavski državljanin počinio tri kaznena djela i to: izazivanje prometne nesreće u cestovnom prometu, protuzakonito ulaženje, kretanje i boravak u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici Europske unije ili potpisnici Šengenskog sporazuma te kazneno djelo nepružanja pomoći.



On se sumnjiči da je iz koristoljublja omogućio i pomogao stranim državljanima nedozvoljeno kretanje i boravak u Republici Hrvatskoj, dovodeći u opasnost njihove živote i tijela, gdje je kršenjem propisa o sigurnosti prometa izazvao prometnu nesreću, a nakon prometne nesreće nije pružio pomoć ozlijeđenim osobama, već se udaljio s mjesta događaja.



On je uhićen te će u zakonskom roku biti predan pritvorskom nadzorniku, a nadležnom državnom odvjetništvu će biti dostavljena kaznena prijava.



Slijedi daljnji rad na utvrđivanju identiteta stranih državljana koji su sudjelovali u navedenom događaju.