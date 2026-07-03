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ODLAZI S DUŽNOSTI

Moldavski premijer Munteanu neočekivano podnio ostavku

Piše HINA,
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Moldavski premijer Munteanu neočekivano podnio ostavku
Foto: VLADISLAV CULIOMZA/REUTERS
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Moldavski premijer Alexandru Munteanu u petak je objavio da odlazi s dužnosti, u iznenadnoj objavi koja povlači za sobom i raspuštanje vlade

Munteanu, premijer od studenog 2025., nije dao potpuno objašnjenje za svoju odluku. "Danas mi završava mandat premijera", objavio je 62-godišnji Munteanu na X-u. "U trenutku kada sam shvatio da više ne mogu obavljati svoj mandat u skladu sa svojim načelima i uvjerenjima, odlučio sam odstupiti", dodao je.  Taj je potez izazov za predsjednicu Maiu Sandu i njezinu vladajuću proeuropsku Stranku akcije i solidarnosti (PAS), koja je sada u drugom uzastopnom mandatu.

Sandu sada treba održati konzultacije s parlamentarnim skupinama, a zatim nominirati kandidata za premijera.

Munteanu je imenovan za premijera nakon parlamentarnih izbora u rujnu 2025. na kojima je PAS uvjerljivo pobijedio protivnika bliskog Rusiji i osvojio novi mandat za nastavak moldavskog puta prema Europskoj uniji.

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Prije toga je radio izvan Moldavije oko dva desetljeća, uključujući za Svjetsku banku.

"Nastavit ću služiti svojoj zemlji na kojoj god poziciji bio", rekao je.

Moldavija, smještena između Ukrajine i članice EU-a Rumunjske, zemlja je kandidatkinja za članstvo u bloku.

Većina stanovništva govori rumunjski, a velika manjina govori ruski u toj zemlji.

Politička moć je desetljećima oscilirala između stranaka koje podržavaju bliže veze s Europom i onih koje traže bolje odnose s Moskvom.

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