Moldavski premijer Munteanu neočekivano podnio ostavku

Munteanu, premijer od studenog 2025., nije dao potpuno objašnjenje za svoju odluku. "Danas mi završava mandat premijera", objavio je 62-godišnji Munteanu na X-u. "U trenutku kada sam shvatio da više ne mogu obavljati svoj mandat u skladu sa svojim načelima i uvjerenjima, odlučio sam odstupiti", dodao je. Taj je potez izazov za predsjednicu Maiu Sandu i njezinu vladajuću proeuropsku Stranku akcije i solidarnosti (PAS), koja je sada u drugom uzastopnom mandatu.

Sandu sada treba održati konzultacije s parlamentarnim skupinama, a zatim nominirati kandidata za premijera.

Munteanu je imenovan za premijera nakon parlamentarnih izbora u rujnu 2025. na kojima je PAS uvjerljivo pobijedio protivnika bliskog Rusiji i osvojio novi mandat za nastavak moldavskog puta prema Europskoj uniji.

Prije toga je radio izvan Moldavije oko dva desetljeća, uključujući za Svjetsku banku.

"Nastavit ću služiti svojoj zemlji na kojoj god poziciji bio", rekao je.

Moldavija, smještena između Ukrajine i članice EU-a Rumunjske, zemlja je kandidatkinja za članstvo u bloku.

Većina stanovništva govori rumunjski, a velika manjina govori ruski u toj zemlji.

Politička moć je desetljećima oscilirala između stranaka koje podržavaju bliže veze s Europom i onih koje traže bolje odnose s Moskvom.