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KORAK PREMA ČLANSTVU

Ukrajina i Moldavija otvorile pregovarački klaster s Unijom

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Ukrajina i Moldavija otvorile pregovarački klaster s Unijom
Foto: Alina Smutko

U Luxembourgu je službeno započeo pristupni proces, a Europska komisija poručuje da je riječ o povijesnom iskoraku i važnom koraku prema članstvu unatoč ruskoj agresiji.

Ukrajina i Moldavija započele su u ponedjeljak u Luxembourgu pristupne pregovore s EU-om otvaranjem prvog i najvažnijeg pregovaračkog klastera, čemu se dugo protivila bivša mađarska vlada premijera Viktora Orbana. “Nijedna zemlja nije postigla takav napredak u pristupnom procesu, dok se istodobno bori protiv najbrutalnijih ruskih zločina na svom teritoriju”, rekla je na konferenciji za novinare povjerenica za proširenje Marta Kos. Formalno otvaranje pregovora dugo je blokirao bivši mađarski premijer. Povjerenica Kos je rekla da su ovaj put sve države članice podržale taj važan korak, ističući da sada nitko nije trebao izići iz dvorane na kavu. Time je aludirala na događaj iz prosinca 2023. kada je na samitu EU-a na kojem se odlučivalo o početku pregovora s Ukrajinom Viktor Orban zamoljen da iziđe iz dvorane i ode na kavu.

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Prema pravilima EU-a, izbivanje jednog člana Europskog vijeća iz prostorije ne smatra se glasanjem protiv, što je tada omogućilo jednoglasnu odluku preostalih članica o početku pregovora. No, nakon toga Orban je nastavio blokirati otvaranje pregovaračkih klastera.
Visoka predstavnica EU-a za vanjsku i sigurnosnu politiku Kaja Kallas rekla je da je otvaranjem prvog klastera napravljen odlučan korak prema pridruživanju EU-u Ukrajine i Moldavije.

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“Otvaranje prvog klastera važna je prekretnica. Obje zemlje provele su teške reforme u izvanrednim okolnostima. Njihovo članstvo ojačat će Europu”, poručila je Kallas na X-u.

Povjerenica Kos je rekla da je buduće članstvo Ukrajine ključno za budućnost Europe koja može čvrsto preuzeti odgovornost za vlastitu sigurnost samo s jakom, prosperitetnom i stabilnom Ukrajinom.
Rekla je da sada očekuje da zemlje članice odobre već sljedeći mjesec otvaranje preostalih pet klastera.

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Prvi pregovarački klaster obuhvaća pet poglavlja: poglavlje 5 Javne nabave, poglavlje 18 Statistika, poglavlje 23 Pravosuđe i temeljna prava, poglavlje 24 Pravda, sloboda i sigurnost, te poglavlje 32 Financijska kontrola. Ta poglavlja su okosnica procesa pristupanja te se prva otvaraju i a zadnja zatvaraju.

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