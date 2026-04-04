Molitelji opet na zagrebačkom Trgu. Tu je i kontraprosvjed: 'Klečite u svojoj spavaćoj sobi'

Ponovno se na Trgu bana Jelačića u Zagrebu okupila skupina muškaraca koji javno mole krunicu. Kako su organizatori objasnili, moli se za sljedeće nakane:

1. zadovoljština za uvrede protiv bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije,

2. zadovoljština za uvrede protiv djevičanstva Blažene Djevice Marije,

3. zadovoljština za uvrede protiv božanskog majčinstva Blažene Djevice Marije, zajedno s odbijanjem da se Mariju prizna za Majku svih ljudi,

4. zadovoljština za javne pokušaje usađivanja u srca djece ravnodušnosti, prezira i mržnje prema bezgrešnoj Majci,

5. zadovoljština za izravno vrijeđanje Srca Marijina na njezinim slikama i umjetničkim djelima,

6. duše u čistilištu

Po običaju su se na suprotnoj strani trga okupili i kontraprosvjednici koji bubnjanjem i pjevanjem iskazuju svoje nezadovoljstvo performansom klečavaca. Transparentom poručuju: "Klečite u svojoj spavaćoj sobi."

Naravno, cijeli događaj prate policajci koji su raspoređeni diljem Trga bana Jelačića.

Prosvjed je bio miran, pridružile su mu se i žene izvan kruga.

