PRVA SUBOTA U MJESECU

Molitelji opet na zagrebačkom Trgu. Tu je i kontraprosvjed: 'Klečite u svojoj spavaćoj sobi'

Piše Iva Milotić,
Čitanje članka: 2 min
11
Foto: 24sata

Kao i svake subote na trgovima brojnih hrvatskih gradova okupili su se molitelji. Prosvjed u Zagrebu bio je miran, pridružile su mu se i žene izvan kruga...

Ponovno se na Trgu bana Jelačića u Zagrebu okupila skupina muškaraca koji javno mole krunicu. Kako su organizatori objasnili, moli se za sljedeće nakane: 

1. zadovoljština za uvrede protiv bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije,

2. zadovoljština za uvrede protiv djevičanstva Blažene Djevice Marije,

3. zadovoljština za uvrede protiv božanskog majčinstva Blažene Djevice Marije, zajedno s odbijanjem da se Mariju prizna za Majku svih ljudi,

4. zadovoljština za javne pokušaje usađivanja u srca djece ravnodušnosti, prezira i mržnje prema bezgrešnoj Majci,

5. zadovoljština za izravno vrijeđanje Srca Marijina na njezinim slikama i umjetničkim djelima,

6. duše u čistilištu

Po običaju su se na suprotnoj strani trga okupili i kontraprosvjednici koji bubnjanjem i pjevanjem iskazuju svoje nezadovoljstvo performansom klečavaca. Transparentom poručuju: "Klečite u svojoj spavaćoj sobi."

Foto: 24sata

Naravno, cijeli događaj prate policajci koji su raspoređeni diljem Trga bana Jelačića.

Foto: 24sata

Prosvjed je bio miran, pridružile su mu se i žene izvan kruga. 

Foto: 24sata
Foto: 24sata
Foto: 24sata
Foto: 24sata

