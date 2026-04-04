Kao i svake subote na trgovima brojnih hrvatskih gradova okupili su se molitelji. Prosvjed u Zagrebu bio je miran, pridružile su mu se i žene izvan kruga...
Molitelji opet na zagrebačkom Trgu. Tu je i kontraprosvjed: 'Klečite u svojoj spavaćoj sobi'
Ponovno se na Trgu bana Jelačića u Zagrebu okupila skupina muškaraca koji javno mole krunicu. Kako su organizatori objasnili, moli se za sljedeće nakane:
1. zadovoljština za uvrede protiv bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije,
2. zadovoljština za uvrede protiv djevičanstva Blažene Djevice Marije,
3. zadovoljština za uvrede protiv božanskog majčinstva Blažene Djevice Marije, zajedno s odbijanjem da se Mariju prizna za Majku svih ljudi,
4. zadovoljština za javne pokušaje usađivanja u srca djece ravnodušnosti, prezira i mržnje prema bezgrešnoj Majci,
5. zadovoljština za izravno vrijeđanje Srca Marijina na njezinim slikama i umjetničkim djelima,
6. duše u čistilištu
POGLEDAJTE VIDEO:
Pokretanje videa...
Po običaju su se na suprotnoj strani trga okupili i kontraprosvjednici koji bubnjanjem i pjevanjem iskazuju svoje nezadovoljstvo performansom klečavaca. Transparentom poručuju: "Klečite u svojoj spavaćoj sobi."
Naravno, cijeli događaj prate policajci koji su raspoređeni diljem Trga bana Jelačića.
Prosvjed je bio miran, pridružile su mu se i žene izvan kruga.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+