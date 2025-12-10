U Hrvatsku htio ući s hrpom oružja: Evo što su mu sve našli

Policija i carina su na graničnom prijelazu Slavonski Šamac u subotu kasno navečer spriječile pokušaj krijumčarenja veće količine oružja u Hrvatsku. U automobilu bosansko-hercegovačkih oznaka, kojim je upravljao 47-godišnjak, pronašli su pravi mali arsenal.

'Škorpion' i tri pištolja u skrivenim pretincima

Zajedničkim pregledom policijskih službenika i carinika, u unutrašnjosti automobila otkriveni su skriveni pretinci puni oružja i streljiva. Detaljna kontrola provedena je oko 23:15 sati na ulazu u Republiku Hrvatsku.

Među zaplijenjenim predmetima nalazio se automatski pištolj „škorpion“ sa spremnikom i 20 komada streljiva, pištolj CZ sa sedam komada streljiva, još jedan pištolj kalibra 9 mm s dva metka te četvrti pištolj sa devet komada streljiva kalibra 7,62 mm.

Vozač odmah priveden

Zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari, 47-godišnji vozač je uhićen.

- Policijski službenici će 47-godišnjaka uz kaznenu prijavu Općinskom državnom odvjetništvu u Slavonskom Brodu predati pritvorskom nadzorniku policijske uprave - potvrdili su iz PU brodsko-posavske.