MORH traži 50 novih časnika: Evo tko se može prijaviti

Za popunu zdravstvene službe prima se 14 kandidata - opće medicinske specijalnosti, doktora medicine opće specijalnosti ili specijalista grana medicine te jednog kandidata specijalista medicine rada. Po pet kandidata prima se za popunu pravne struke (magistri prava) te za popunu psihološke struke (magistri psihologije).

Dva kandidata sa studijem kriminalistike prima se u rod vojne policije, dok se za popunu financijske službe primaju tri kandidata sa završenim stručnim ili sveučilišnim studijem ekonomije.

Također se prima 15 kandidata sa završenim stručnim ili sveučilišnim studijem iz znanstvenih područja prirodnih znanosti, tehničkih znanosti i biotehničkih znanosti.

Prima se i pet kandidata za ponovni prijam.

Za kandidate za doktore medicine ili specijaliste grana medicine i medicine rada nema dobnog ograničenja, dok ostali kandidati mogu imati najviše navršenih 30 godina života do kraja 2026.

Prijave se podnose poštom ili neposredno na adresu: Ministarstvo obrane, Glavni stožer Oružanih snaga RH, Središnjica za upravljanje osobljem, 10 000 Zagreb, Ilica 256 b, s naznakom: “Za javni natječaj za prijam kandidata za časnike i doktora medicine/specijalista grana medicine”.

Rok za podnošenje prijave na natječaj je za doktore medicine ili specijaliste grane medicine i medicine rada do 1. kolovoza 2026., a za ostale kandidate 30 dana od objave u Narodnim novinama.

Detalji o uvjetima koje je potrebno ispunjavati i dokazima koje je potrebno priložiti dostupni su na internetskim stranicama MORH-a.

Nakon završetka temeljne časničke izobrazbe kandidati će biti primljeni u djelatnu vojnu službu, dodijelit će im se časnički čin poručnika te će biti raspoređeni na časničku dužnost u Oružane snage RH.

Kandidatima za časnike koji su doktori medicine dodjeljuje se časnički čin natporučnika, a kandidatima za časnike koji su doktori medicine specijalisti grane medicine dodjeljuje se čin bojnika.

O rezultatima javnog natječaja kandidati će putem elektroničke pošte biti obaviješteni u roku od osam dana od izbora kandidata, stoji u priopćenju.