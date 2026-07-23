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OTKAZALI NABAVU

MORH: Vojska neće spavati na srpskim madracima

Piše Filip Sulimanec,
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MORH: Vojska neće spavati na srpskim madracima
Šibenik: Svečano obilježavanje 35. obljetnice osnutka 113. brigade | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL
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Ministarstvu obrane nije prihvatljivo da se madraci za vojničke krevete proizvode u Republici Srbiji

Madraci iz Srbije ipak neće u hrvatske vojarne. Ministar obrane bio je na korak do potpisivanja ugovora s tvrtkom koju su na natječaju ocijenili kao najbolju, ali su se nakon toga predomislili. Priču je prvi objavio portal Danica.hr, a MORH na upit Dnevnika Nove TV sve potvrdio. 

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 - Ministarstvu obrane nije prihvatljivo da se madraci za vojničke krevete proizvode u Republici Srbiji i sukladno zakonskim mogućnostima poništit će taj postupak nabave i neće sklopiti ugovor.Ubuduće će za ovakve postupke nabave revidirati uvjete vezane za područje proizvodnje i nabave -poručili su iz Ministarstva obrane za Dnevnik Nove TV.

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