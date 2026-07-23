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NUKLEARNI KIŠOBRAN

Moskva: Njemačka radi na nuklearnoj bombi. Berlin: Tipična ruska propaganda

Piše Filip Sulimanec,
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Moskva: Njemačka radi na nuklearnoj bombi. Berlin: Tipična ruska propaganda
Foto: Reuters
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Njemačka je u srijedu oštro odbacila ruske optužbe da tajno provodi istraživanja o nuklearnom oružju.

Ruska Vanjska obavještajna služba (SVR) objavila je kako se u NATO-u pojavila zabrinutost zbog njemačkog istraživanja povezanih s nuklearnim oružjem.

 - Prema informacijama kojima raspolaže SVR, nadležna ministarstva u jednoj od ključnih država članica NATO-a izrazila su zabrinutost zbog aktivnih istraživanja u Njemačkoj usmjerenih na razvoj povezan s nuklearnim oružjem - priopćio je tiskovni ured SVR-a.

 - Zapadni saveznici Njemačke također su zabrinuti zbog razmjera istraživanja u zemlji u ključnim područjima povezanim s nuklearnim oružjem, uključujući naprednu znanost o materijalima, fiziku udarnih valova, nuklearnu fiziku i neutronsku fiziku, u što je uključeno 30 sveučilišta diljem zemlje - naveli su Rusi pa popisali sveučilišta i njemačke tvrtke koje po njima sudjeluju u istraživanju nuklearnog oružja.

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 - Među njima su Tehnološki institut u Karlsruheu, Sveučilište Ruhr u Bochumu, Sveučilište Ludwig Maximilian u Münchenu, Sveučilište RWTH u Aachenu i Tehničko sveučilište u Berlinu. Praktični pokusi provode se na šest istraživačkih reaktora koji rade u sklopu tih institucija. U taj su rad uključene vodeće obrambene tvrtke u zemlji, Rheinmetall AG, Diehl Stiftung GmbH, KNDS Group i Umarex GmbH. Materijali i oprema redovito se testiraju na poligonima Njemačke vojske - objavio je SVR.

Dodali su da bi Njemačka mogla samostalno proizvesti potrebnu količinu fisijskog materijala u roku od jednog do tri mjeseca te izraditi funkcionalnu nuklearnu eksplozivnu napravu u roku od godinu dana bez provođenja nuklearnog pokusa punog opsega.

Odgovor Njemačke

Njemačka je u srijedu oštro odbacila ruske optužbe da tajno provodi istraživanja o nuklearnom oružju.

 - Njemačka vlada smatra ovu izjavu dijelom uobičajene ruske propagande - rekao je zamjenik glasnogovornika vlade Steffen Meyer na konferenciji za novinare u Berlinu, piše Anadolu.

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 - Rusija ovdje iskorištava strah od nuklearnog oružja, strah koji je i sama u više navrata poticala neodgovornim izjavama. Kao prvo, pokušava zabiti klin između NATO-a i Europske unije; kao drugo, pokušava diskreditirati Njemačku kao najjačeg podupiratelja Ukrajine; i kao treće, pokušava potaknuti strah od utrke u nuklearnom naoružanju - dodao je.

Nijemci su uvjereni da se radi o ruskom propagandom ratu uoči ključnih regionalnih izbora u Njemačkoj.

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