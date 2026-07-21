Obavijesti

News

Komentari 0
u Bakuu

Nijemci tajno pregovarali s Putinovim saveznicima?

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Nijemci tajno pregovarali s Putinovim saveznicima?
Foto: Felix Hörhager/DPA
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Govoreći nakon sastanka u Berlinu s kancelarom Friedrichom Merzom, azerbejdžanski premijer Alijev rekao je da je Baku istraživao te navode nakon što je saznao za sastanke u medijima

Azerbajdžanski predsjednik Ilham Alijev rekao je u utorak da podaci o letovima ukazuju na to da su bivši i sadašnji njemački i ruski dužnosnici održali tajni sastanak u Bakuu ovog mjeseca, što je bila prva potvrda Azerbajdžana o njihovim dolascima u Baku. Bivši visoki njemački dužnosnici Ronald Pofalla i Matthias Platzeck održavaju tajne sastanke s visokorangiranim saveznicima ruskog predsjednika Vladimira Putina, uključujući predsjednika uprave Gazproma i bivšeg premijera Viktora Zubkova te osoba pod sankcijama EU-a, u Bakuu od 2024. godine, prema zajedničkoj istrazi Die Zeita i ARD-a.

Govoreći nakon sastanka u Berlinu s kancelarom Friedrichom Merzom, azerbejdžanski premijer Alijev rekao je da je Baku istraživao te navode nakon što je saznao za sastanke u medijima. 

"Nismo dobili nikakve informacije o tome ni od Njemačke ni od Rusije", rekao je Alijev. "Drugim riječima, naš teritorij je jednostavno korišten bez našeg znanja", dodao je. 

TEŠKO RANIO DVIJE UČENICE Policija: Napad 16-godišnjeg Hrvata u školi u Bavarskoj tretira se kao teroristički napad!
Policija: Napad 16-godišnjeg Hrvata u školi u Bavarskoj tretira se kao teroristički napad!

Alijev je rekao da podaci o letovima pokazuju da su Pofalla, koji je nekoć vodio ured bivše njemačke kancelarke Angele Merkel, i Platzeck, bivši predsjednik SPD-a, otputovali iz Berlina u Baku 12. srpnja i vratili se 14. srpnja. 

Tada su i Zubkov i Valerij Fadejev, predsjednik ruskog Vijeća za ljudska prava također bili u glavnom gradu Azerbajdžana, rekao je Alijev.

Podaci o letovima "daju temelja za tvrdnju da je takav tajni sastanak održan u Bakuu", rekao je.

Merz je rekao u utorak da nije znao da se takav sastanak održao.

VISOKA RAZINA RIZIK OD NAPADA Njemačka podignula razinu sigurnosne prijetnje. Oglasio se ministar!
RIZIK OD NAPADA Njemačka podignula razinu sigurnosne prijetnje. Oglasio se ministar!

Aliyev je rekao da ne može dati nikakve pojedinosti o susretu u srpnju. "Ako će ovaj sastanak okončati ukrajinsko-ruski rat...onda to naravno pozdravljamo", dodao je Alijev. 

Njemačko Ministarstvo vanjskih poslova nije odmah odgovorilo na upit da komentira slučaj. 

Prošle godine su sastanci u Bakuu između njemačkih političara, uključujući socijaldemokrata Ralfa Stegnera, kao i Pofallu, i ruskih političara, uključujući Zubkova i Valerija Fadejeva, predsjednika ruskog Vijeća za ljudska prava, izazvali zabrinutost među njemačkim zastupnicima. U to vrijeme, četiri njemačka sudionika, uključujući Pofallu i Stegnera, potvrdila su sudjelovanje na "privatnom" događaju u Bakuu.

Iako bivši njemački političari nemaju službene položaje, oni su i dalje dobro povezani unutar vladajućih stranaka CDU-a i SPD-a, kažu njemački mediji, potencijalno dajući Moskvi pozadinski kanal za utjecaj na stajalište Berlina o ‌ratu u vrijeme kada zapadne vlade pokušavaju održati diplomatsku izolaciju Rusije.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
'Jedna čistačica svake sezone da otkaz i ide peći palačinke na more. Na jesen se opet zaposli'
BOLNICE NA RUBU: NEMA TKO ČISTITI

'Jedna čistačica svake sezone da otkaz i ide peći palačinke na more. Na jesen se opet zaposli'

Čistačica iz zagrebačke bolnice već godinama, doznajemo, daje otkaz u vrijeme sezone i opet se zapošljava jer nemaju dovoljno kadra.
Sudi mu se u Zagrebu, skoro je opet prevario državu, a sad je dobio milijunski posao u Čepinu
KONTROVERZNI PODUZETNIK ŽUVIĆ

Sudi mu se u Zagrebu, skoro je opet prevario državu, a sad je dobio milijunski posao u Čepinu

Davor Žuvić kaže da mu sve podmeću neprijatelji i savjetuje da se ne petljamo. Sudi mu se zbog prevare, otkrili smo da je probao opet muljati, a Makarska je s njim raskinula ugovor zbog povrede ugovora
Varaždinski medij: Preminuo Filip Mihalić (27) iz afere s krivotvorenim Covid testovima
PODUZETNIK S OPTUŽNICOM

Varaždinski medij: Preminuo Filip Mihalić (27) iz afere s krivotvorenim Covid testovima

Mihalić i njegov otac Anđelko, bivši HDZ-ov zastupnik uskoro su trebali sjesti na optuženičku klupu Općinskog suda u Varaždinu zbog sumnji u krivotvorenje COVID testova tijekom pandemije

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026