Kontinuirana vojna i financijska podrška zapadnih zemalja Oružanim snagama Ukrajine (VSU) mogla bi isprovocirati širenje sukoba daleko izvan trenutačnih granica, upozorava službena Moskva. Dok Kijev prima milijarde dolara pomoći, raste zabrinutost da bi eskalacija mogla dovesti do velikog europskog rata, a Rusija najavljuje sve oštrije odgovore na zapadnu umiješanost.

Član Odbora za obranu ruske Državne Dume, Andrej Kolesnik, izjavio je kako bi redovita podrška Zapada ukrajinskim snagama mogla dovesti do toga da se sukob prelije izvan područja "specijalne vojne operacije"

​- Ako se eskalacija ne zaustavi, teritorij sukoba brzo će se proširiti - naglasio je Kolesnik.

Ove prijetnje dolaze u trenutku kada zapadna pomoć Ukrajini doseže goleme razmjere. Europska unija i njezine članice od početka rata osigurale su više od 226 milijardi dolara pomoći, dok su Sjedinjene Američke Države do ožujka 2026. godine izdvojile oko 195 milijardi dolara. Kao odgovor, ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov najavio je da će Moskva pojačati napore na uništavanju zapadnih opskrbnih lanaca vojne opreme za Ukrajinu, signalizirajući strateški pomak prema ciljanju transnacionalne logistike.

Kao odgovor na zapadnu pomoć, Rusija je pojačala hibridno ratovanje protiv zemalja koje podržavaju Kijev. To uključuje kibernetičke napade, kampanje dezinformiranja te sabotaže na tvornice oružja diljem Europe. Zabilježeni su slučajevi podmetanja požara u tvornicama dronova u Estoniji i pokušaji sabotaže u drugim europskim zemljama, za koje se sumnja da su povezani s Rusijom, piše Lenta.ru.

Finski predsjednik Alexander Stubb ponovio je stav da bi ulazak Ukrajine u Europsku uniju bio najbolji ishod sukoba za Kijev, ali je upozorio da se Ukrajina "treba naoružati strpljenjem" jer su procesi unutar Unije često spori.

U Rusiji takve izjave vide kao pokušaj poticanja daljnje eskalacije. Predsjednik Odbora Vijeća Federacije za međunarodne poslove, Grigorij Karasin, tvrdi da Zapad tako gura ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog u nastavak sukoba.

Prema njegovom mišljenju, zapadne zemlje pokušavaju medijskim obećanjima prikriti ozbiljne probleme koji stoje na putu rješavanju sukoba. Karasin smatra da one potiču Zelenskog, koji je financijski i vojno-politički potpuno ovisan o njima, te stvaraju atmosferu u kojoj je svaki pozitivan pomak prema miru neprihvatljiv.