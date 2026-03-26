Moskva zadovoljna izjavama Zelenskog: 'Napokon je shvatio'

Rusija je četvrtak pozdravila izjave ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskija o tome da je Washington sigurnosna jamstva Kijevu uvjetovao odricanjem od istočne regije Donbas. Kiril Dmitrijev, posebni ruski izaslanik, rekao je da izjave Zelenskija „ne mogu ne radovati” Moskvu. "Rekao je važnu stvar... napokon je shvatio da je stav SAD-a takav da će podržati sigurnosna jamstva samo ako Ukrajina napusti Donbas", kazao je. Zelenskij je za Reuters izjavio da, usred američko-izraelskog sukoba s Iranom, predsjednik Donald Trump vrši pritisak na Kijev u nastojanju da okonča taj četverogodišnji rat pokrenut ruskom invazijom na Ukrajinu 2022. godine.

Iako je prihvatio američko stajalište o Donbasu, Zelenskij je poručio da Washington mora razumjeti da je „istočni dio zemlje dio naših sigurnosnih jamstava”.

Zelenskij od međunarodnih partnera traži garancije kako bi se osiguralo da Rusija ponovno ne napadne u budućnosti.

Regija Donbas sastoji se od oblasti Luhansk i Doneck. Prema podacima Instituta za proučavanje rata (ISW), Rusija gotovo u potpunosti kontrolira Luhansku te oko 75 posto Donecke oblasti.

Dmitrijev je u četvrtak rekao da se pregovori Moskve i Washingtona o budućoj gospodarskoj suradnji nastavljaju te da su ruski neprijatelji zbog toga „u stanju ludila”.

Istaknuo je da je jedna od tema o kojima se raspravlja prikupljanje sredstava za obnovu područja uništenih ratom.

Ruski izaslanik rekao je da je SAD odigrao „pozitivnu i konstruktivnu” ulogu u prošlogodišnjoj odluci Europske unije da ne zaplijeni rusku državnu imovinu vrijednu 210 milijardi eura za zajam Ukrajini.

Dmitrijev je naglasio da je Rusija izvijestila SAD o nedavnim napadima ukrajinskih bespilotnih letjelica na njenu energetsku infrastrukturu, što je nazvao pokušajem pogoršanja globalne energetske krize.

Prema izračunima Reutersa, najmanje 40 posto ruskih kapaciteta za izvoz nafte u zastoju je nakon napada ukrajinskih dronova, spornog napada na glavni naftovod i zapljene tankera.

Riječ je o najtežem poremećaju u opskrbi naftom u modernoj povijesti Rusije, zaključuje ta novinska agencija.