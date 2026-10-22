Most: 'Institucije neka do kraja rasvijetle rad Livita u Belišću'

Most je u četvrtak zatražio od nadležnih državnih i drugih institucija žurno i koordinirano postupanje zbog dugogodišnjih pritužbi građana Belišća i Valpova na neugodne mirise te otvorenih pitanja vezanih uz dozvole i gospodarenje otpadom na tom području.

Osječko-baranjska županija je u rujnu, nakon ispitnog postupka i utvrđenih nepravilnosti, ukinula dozvolu za gospodarenje otpadom tvrtki Livit, u vlasništvu nekadašnjeg ministra Ivana Vrdoljaka. Livit je na tu odluku uložio žalbu, o kojoj će odlučivati Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije.

Na konferenciji za novinare ispred belišćanskog pogona Livita predsjednik Mosta Nikola Grmoja izjavio je kako nitko ne treba unaprijed donositi presude, ali građani imaju pravo znati kakav zrak udišu, postoji li utjecaj pojedinih pogona na kvalitetu njihova života i jesu li svi propisi poštovani.

Upravo zato postoje institucije kao što su nadležna ministarstva, Državni inspektorat i Državno odvjetniištvo, dodao je Grmoja ocijenivši kako politički i poslovni interesi ne smiju imati nikakav utjecaj na rad institucija.

- Bez obzira na to tko je vlasnik tvrtke, kakvu je političku funkciju nekada obnašao ili s kim je poslovno povezan, kriterij mora biti isti za sve. Ako postoji sumnja u nepravilnosti, nadležna tijela moraju je provjeriti - poručio je Grmoja.

Predsjednik osječkog Mosta Viktor Škaro podsjetio je kako je Osječko-baranjska županija već jednom ukinula dozvolu Livitu, u travnju 2024. godine, ali je nakon nekoliko mjeseci novom odlukom tvrtki ponovno omogućen rad.

- Očekujemo da nadležne institucije ovaj put postupak provedu do kraja, a građani dobiju jasan odgovor što je dopušteno, što nije i pod kojim uvjetima tvrtka može poslovati - istaknuo je Škaro.

Županijski vijećnik Mosta Josip Skočibušić podsjetio je kako je više puta otvarao pitanje Livita i neugodnih mirisa na području Belišća te pozvao Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije da što u drugostupanjskom postupku odluči o dozvoli za gospodarenje otpadom.

Pritom se pozvao na navode iz medija da je Državni inspektorat podnio kaznenu prijavu povezanu s radom tvrtke Livit i pozvao nadležna tijela da utvrde činjenice i eventualnu odgovornost.

- Ne tražimo presude unaprijed, nego da institucije rade svoj posao i o tome pravodobno informiraju građane - rekao je Skočibušić.