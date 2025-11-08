Nikola Grmoja postao šef Mosta

Nakon 13 godina vodstva Bože Petrova Most je u subotu dobio novog predsjednika Nikolu Grmoju koji je najavio da će im i dalje na prvom mjestu biti Hrvatska, naši ljudi, vrijednosti, obitelj i djeca te da se sada vodi i važnija borba, za hrvatski i kršćanski identitet.

"Kao i na samom početku, tako i danas, Mostu će na prvom mjestu biti Hrvatska - naši ljudi, naše vrijednosti, naša obitelj, naša djeca. Od početka smo se bavili stvarnim problemima hrvatskog čovjeka. Donijeli smo novu snagu na ustaljenu i učmalu političku scenu Hrvatske", rekao je Grmoja nakon proglašenja rezultata.

Ustvrdio je da su najsnažniji borci protiv korupcije, te su bili i ostat će stup obrane protiv duboke države, mafije, klijentelizma i nepotizma koji su, kaže Grmoja, nažalost premrežili naše društvo.

Uz njega, koji je bio jedini kandidat za predsjednika, za potpredsjednike su izabrani Josip Katalinić i Franko Kelam te ostala stranačka tijela.

Grmoja kaže da se sada vodi možda i važnija borba, za hrvatski i kršćanski identitet koji je izgradio zapadnu civilizaciju i u toj će borbi Most biti predvodnik.

Njihove će politike, dodao je, u svemu kao temeljnu postavku imati kršćanski pogled na čovjeka, a vodeći se načelima slobode i ljudskih prava, stajat će uz ugrožene i potrebite te braniti ono što je izgradilo hrvatske naraštaje - vjeru, obitelj i naciju, a neće dopustiti da nastavljaju razarati obitelj.

"Zaštitit ćemo djecu i mlade od woke ideologije i LGBTIQ projekta koji želi preodgajati našu djecu i redefinirati naravnu sliku čovjeka, ističe", najavo je.

Novi predsjednik Mosta poručio je da će čuvati i naše granice, te se i dalje boriti protiv nekontroliranih migracija koje ugrožavaju sigurnost i kulturu, ali i tražiti povratak kvota za uvoz strane radne snage.

Neprihvatljivo im je da ilegalne migracije, koje donose nesigurnost i ugrožavaju naš način života, postanu nova normalnost. Hrvatska će biti dom otvoren svima koji poštuju naš zakon, naš narod i našu kulturu, ali neće biti hotspot za ilegalne migrante ni eksperiment globalnih politika, poručio je Grmoja.

Neprihvatljivo je dovoditi izložbu o suautoru Memoranduma SANU-a

Komentirajući prosvjed protiv SNV-ove izložbe u Zagrebu, kazao je da "ono što je hrvatska politika sijala, sada žanje". Sijali su, kaže, nezadovoljstvo hrvatskog čovjeka, frustraciju jer se financiraju i mediji i udruge koji pljuju po temeljima hrvatske države i Domovinskom ratu.

"Ne mislim da je dobar put da se na takav način prekidaju manifestacije, ali je neprihvatljivo da se dovodi izložba o suautoru Memoranduma SANU-a koji je bio temelj za velikosrpsku agresiju u kojoj su ubijene tisuće ljudi u Hrvatskoj i BiH", rekao je Grmoja.

Smatra da treba prosvjedovati ispred Vlade koja to financira, Ministarstva kulture i HDZ-a.

Ne odobravam da se bilo tko u Hrvatskoj, posebno pripadnici srpske manjine, osjećaju ugroženo, ali zamislite kakva je to provokacija u studenom dovesti izložbu o čovjeku koji je suautor Memoranduma SANU, istaknuo je, pozvavši na smirivanje tenzija i bavljenje životnim problemima građana.

Osvrnuo se i na današnji prosvjed Torcide i branitelja u Splitu, kazavši da "mediji ne luduju previše jer im se očito nije dalo materijala i bilo je dosta pristojno i civilizirano", uputivši ponovno prosvjednike na Vladu, Ministarstvo kulture i HDZ kao "prave adrese”.

Upitan je li moguća koalicija s HDZ-om, kazao je da nema nikakve šanse da ga netko Most pita s kim će surađivati nego će oni pitati ostale stranke je li prihvatljiv Most i vrijednosti koje zastupa. Poručio je da je zadaća novoizabranog vodstva da Most postane prva politička snaga u Hrvatskoj i sami mijenjaju stvari.

Grmoja je naglasio da će Most biti moderna, suverenistička i socijalno osjetljiva stranka koja poštuje naše heroje i Domovinski rat te će se suprotstaviti novim oblicima porobljavanja, tehnokratskom i transhumanističkom modelu koji čovjeka želi rasčovječiti.