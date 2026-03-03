Most okrenuo leđa Ivi Rinčić: 'Zbog spolnog odgoja izgubila je našu bezrezervnu podršku'

Vijećnica Mosta u riječkom Gradskom vijeću Petra Mandić rekla je kako je gradonačelnica Iva Rinčić izgubila Mostovu bezrezervnu podršku jer je kurikulum Zdravstvenog odgoja i obrazovanja besplatno ustupila Gradu Puli, prije negoli se o spornim točkama očitovala pravobraniteljica za djecu.

- Bilo koje akte u Gradskom vijeću, u ovom trenutku, ako se nešto ne promijeni, koji predstavljaju cjelokupnu podršku politici gradonačelnice, kao što je proračun, rebalans ili bilo koji veći akt više ne možemo podržavati - naglasila je na konferenciji za novinare u utorak.

Petra Mandić kazala je da je zadnja sjednica Gradskog vijeća pokazala da se komunalni sustav može voditi drugačije, na temelju jasnih podataka, analiza i procesa koji čine sustav upravljanja učinkovitijim i kvalitetnijim. To je pohvalila, kao i komunikaciju predstavnika građana i Grada jer se, kaže, sada uvažavaju i tuđa mišljenja i o njima se promišlja.

- No, unatoč iskoracima i objektivnim pohvalama, postoje granice, crvene linije oko kojih se ne prelazi, a za nas u Mostu je ta crvena linija zaštita djece - naglasila je. Napomenula je kako su prije više mjeseci upozorili gradonačelnicu na svoje primjedbe na kurikulum Zdravstvenog odgoja i obrazovanja u Gradu Rijeci te su zahtijevali da se zatraži očitovanje pravobraniteljice za djecu oko dijelova koje smatraju štetnim za razvoj djeteta, za sigurnost od spolnog zlostavljanja te jasno i cjelovito razumijevanje svijeta.

Po riječima Petre Mandić, prigovori se odnose na nedopustive propuste u zaštiti djece od seksualnog zlostavljanja, pravu na cjeloviti razvoj i razumijevanje spolno odgovornog ponašanja.

Kao jedan od primjera navela je da program relativizira opasnost od sextinga, kazavši da se djecu informira o dijeljenju seksualno eksplicitnih poruka i poziva na blagi oprez ali se ne kaže ključno, da nikada ne dijele svoje intimne fotografije i snimke.

Nastavila je da program stvara opasnu zabludu o pristanku jer se djecu od 13 i 14 godina uči da je odgovorno svako spolno ponašanje na koje se pristalo, a pritom se prešućuje ključna informacija da dijete mlađe od 15 godina ne može dati pristanak.

Navela je i da program unosi zbrku u temeljne biološke činjenice, da se brka interspolnost kao iznimka u sferi biološke kategorije s različitim osjećajima o rodu, što je, kaže, u suprotnosti s jasnim znanstvenim i biološkim činjenicama o pravilu postojanja dva spola i njihovim temeljnim karakteristikama.

Petra Mandić nastavila je da je gradonačelnica, znajući za te i druge prigovore, samo dan nakon sjednice Gradskog vijeća, Gradu Puli besplatno ustupila program Zdravstvenog odgoja i obrazovanja u nerevidiranom i s institucijama još neprovjerenom obliku, čime se postavila u poziciju širenja politika koje su identične onima u Zagrebu.

Zbog svega toga Iva Rinčić izgubila je našu bezrezervnu podršku, poručila je 'mostovka'.

Odgovarajući na novinarska pitanja, Petra Mandić je navela kako je danas saznala od vladajućih da će oni uputiti zahtjeve za očitovanje pravobraniteljici za djecu oko kojih su i razgovarali i da se čeka njeno očitovanje te će se daljnji koraci dogovarati.

Do očitovanja pravobraniteljice i mi ćemo odgoditi daljnje odluke, a ukoliko nam očitovanje nije prihvatljivo ili se ništa ne dogodi, ne možemo ni na koji način sudjelovati i izlazimo i iz svih upravnih vijeća, rekla je Petra Mandić.