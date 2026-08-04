MOST traži vojsku na granici zbog Ceute, Plenković: 'Imaju brilijantne ideje. Politikanstvo'

Predsjednik Mosta Nikola Grmoja ponovno je u utorak zatražio angažman vojske u zaštiti hrvatske granice, pozivajući se na masovni ulazak Marokanaca u Ceutu, te prozvao ministra Anušića i ustvrdio da „nacionalna sigurnost uvelike ovisi o našoj nacionalnoj homogenosti“. Njegov prijedlog odbacio je premijer Andrej Plenković, poručivši da se situacija u Ceuti ne može uspoređivati s Hrvatskom te optuživši Most za "politikanstvo". Grmoja, s druge strane, tvrdi da država mora poslati jasnu poruku i uvesti "nultu stopu tolerancije" prema nezakonitim prelascima granice.

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Pokretanje videa... VIDEO Grmoja održao konferenciju o zaštiti hrvatskih i europskih granica | Video: 24sata/Lucija Očko/Pixsell

Grmoja je rekao da je Španjolska nakon ulaska više od 60.000 Marokanaca u španjolsku enklavu Ceutu angažirala vojsku i počela postavljati barijere na moru. Države na migrantskim rutama, ustvrdio je, moraju slati „snažne i odvraćajuće poruke“.

Zatražio je „nultu stopu tolerancije“ prema nezakonitim prelascima i raspoređivanje vojske na ključne kritične točke. Rekao je da se „nikako ne može složiti s izjavom ministra Ivana Anušića“ da vojska na granici nije potrebna te ga optužio da se „u potpunosti priklonio globalističkom briselskom dijelu HDZ-a“.

Naglasio je da je 2016., dok je Most sudjelovao u vlasti, izmijenjen zakon kako bi vojska mogla pomagati policiji u zaštiti granice. Predsjednika Republike Zorana Milanovića prozvao je jer je kao vrhovni zapovjednik „ismijavao Miru Bulja kada je predložio da vojska izađe na državnu granicu“.

- Volio bih vidjeti tog vrhovnog zapovjednika koji bi nakon odluke Vlade rekao da vojska ne može pomoći hrvatskoj policiji u zaštiti hrvatske granice - rekao je Grmoja, poručivši da bi oni koji su Most ismijavali trebali „progutati ponos i reći da su bili u krivu“.

Ustvrdio je da „nacionalna sigurnost, odnosno sigurnost hrvatskih obitelji, žena i djece, uvelike ovisi o našoj nacionalnoj homogenosti“. Poljsku, Mađarsku i druge nacionalno homogenije države opisao je kao najsigurnije „i za noćne šetnje i općenito za život“. Most, dodao je, ne želi promjenu nacionalnog sastava Hrvatske ilegalnim migracijama i nekontroliranim uvozom strane radne snage te traži povratak kvota i određivanje država iz kojih strani radnici mogu dolaziti.

Na pitanje kome bi bila u interesu „zamjena stanovništva“, odgovorio da 'one koji zagovaraju otvorene granice mogu slobodno okarakterizirati kao one koji rade protiv hrvatske države, ali i protiv Europske unije kao zajednice suverenih država'.

Odbacio je tvrdnje da Most migrantskom temom pokušava osvojiti političke bodove, istaknuvši da vojsku na granici traži godinama.

- Vide li ljudi što se događa u Engleskoj, Francuskoj i Njemačkoj? To je moja poruka ministru Božinoviću, Anušiću i ostalima - kazao je.

Na podatak MUP-a da je broj evidentiranih nezakonitih prelazaka državne granice pao sa 69.726 u 2023. na 16.409 u 2025., odnosno za oko 76 posto, Grmoja je odgovorio da to ne govori što se može dogoditi nakon izbijanja nove krize.

- Postoji mogućnost da netko u našem susjedstvu, ne trebam vam crtati, zakuha stvari. Tu govorim o BiH - rekao je, spominjući ruski utjecaj u Republici Srpskoj i korištenje migracija kao sredstva političkog pritiska.

- Na primjeru Ceute vidjeli smo da ono što jučer nije bilo problem danas može postati - poručio je.

Na to mu je odgovorio premijer Andrej Plenković.

- Sve je veći broj uhićenih krijumčara, a ono što se dogodilo u Ceuti je neusporedivo s nama - kazao je Plenković, prenosi Dnevnik.hr.

Dotaknuo se Mostovih ideja.

- To je politikanstvo, mi smo na to navikli, da je bilo koja tema, oni imaju briljantne ideje. Svima preporučujem da surađuju s njima, svi će se vrlo brzo prosvijetliti kao što smo se i mi prosvijetlili