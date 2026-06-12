Obavijesti

News

Komentari 1
ZVONIMIR TROSKOT

Mostovac: 'HDZ je kao partija, ne bi nas iznenadilo niti da nam u automobile podmetnu drogu'

Piše Ivan Štengl,
Čitanje članka: < 1 min
Mostovac: 'HDZ je kao partija, ne bi nas iznenadilo niti da nam u automobile podmetnu drogu'
Zagreb: Zvonimir Troskot o HEP-ovim donacijama prema općini Jelsa | Foto: Patrik Macek/PIXSELL (ilustrativna fotografija)

Dragan Primorac je opasna osoba za bilo koju javnu funkciju u Republici Hrvatskoj. Tijekom predsjedničke kampanje pokazao je obrasce ponašanja kakve osoba na istaknutoj funkciji ne bi smjela imati, smatra Troskot

Ako se radi o zločinu, postoje elementi za oduzimanje odličja, no o tome će odlučiti predsjednik. S druge strane, postavlja se pitanje gdje su presude vodstvu JNA, četničkim i paravojnim postrojbama koje su djelovale u Hrvatskoj, gdje su nestali? Što se tiče gospodina Glavaša, presuda je jasna i u skladu s njom treba postupiti, rekao je za N1 zastupnik Mosta Zvonimir Troskot o zahtjevu Antifašističke lige da se Glavašu oduzmu odličja.

Zatim je prokomentirao i kandidaturu Dragana Primorca za čelnu poziciju u Hrvatskom olimpijskom odboru.

- Dragan Primorac je opasna osoba za bilo koju javnu funkciju u Republici Hrvatskoj. Tijekom predsjedničke kampanje pokazao je obrasce ponašanja kakve osoba na istaknutoj funkciji ne bi smjela imati. Riječ je o čovjeku koji je odavao službene tajne, poput onih o otkopavanju mrtvih, što je obavještajni podatak. Ako je to bio spreman činiti tijekom predsjedničke kampanje, onda je spreman na sve - izjavio je.

KANDIDAT ZA PREDSJEDNIKA Primorac želi voditi HOO: 'Sport nije u krizi, pojedinci jesu! Neću dozvoliti nikakve podjele...'
Primorac želi voditi HOO: 'Sport nije u krizi, pojedinci jesu! Neću dozvoliti nikakve podjele...'

Nije propustio kritizirati niti ljude iz njegova tima.

- Ljudi iz Primorčeva kruga, poput gospodina Nobila i Krajača, za takve su pozicije 'persone non grata'. Takvim osobama nema mjesta u Hrvatskom olimpijskom odboru i potrebno je pročistiti sadašnje vodstvo

Tretiranje Uskoka nazvao je pristranim pa usporedio vladajuću stranku i nekadašnji sustav.

- Ako ste bliski vladajućoj stranci, koja se po svim obrascima ponaša kao nekadašnja komunistička partija, doživjet ćete progon i sve što izjeda sustav. Kreće odmazda koja ne bira sredstva. To ide do te mjere da nas ne bi iznenadilo ni da nam podmetnu drogu u automobil. To su njihove metode.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
UŽAS KOD UDBINE 'Nagurao' u auto migrante i bježao policiji: Jedan mrtav, devet ozlijeđenih
SLETJELI S CESTE

UŽAS KOD UDBINE 'Nagurao' u auto migrante i bježao policiji: Jedan mrtav, devet ozlijeđenih

Policija je posumnjala u ilegalni prijevoz ljudi te su neko vrijeme pratili automobil, no vozač je ubrzao i izgubio se iz vida. Nakon otprilike deset minuta naišli su na isti automobil koji je sletio s ceste
NEVJEROJATNA SNIMKA Dražen skočio u more i spasio dupina: 'Osjetio je da ću mu pomoći'
JUNAČINA

NEVJEROJATNA SNIMKA Dražen skočio u more i spasio dupina: 'Osjetio je da ću mu pomoći'

Poslao sam kćeri snimku, odmah se pohvalila u školi da je tata spasio dupina, priča nam 44-godišnji ribar Dražen Arković, koji je bez razmišljanja skočio u mrežu kod Primoštena
PA OVO NEMA NIGDJE! Uhićen, pobijedio na izborima, preuzeo dužnost i sad će opet u pritvor?!
CIRKUS U NOVOJ GRADIŠKI

PA OVO NEMA NIGDJE! Uhićen, pobijedio na izborima, preuzeo dužnost i sad će opet u pritvor?!

Kako doznajemo od odvjetnika Frana Olujića, USKOK je zatražio ponovno određivanje pritvora za novog-starog gradonačelnika Nove Gradiške Vinka Grgića

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026