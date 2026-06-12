Mostovac: 'HDZ je kao partija, ne bi nas iznenadilo niti da nam u automobile podmetnu drogu'

Ako se radi o zločinu, postoje elementi za oduzimanje odličja, no o tome će odlučiti predsjednik. S druge strane, postavlja se pitanje gdje su presude vodstvu JNA, četničkim i paravojnim postrojbama koje su djelovale u Hrvatskoj, gdje su nestali? Što se tiče gospodina Glavaša, presuda je jasna i u skladu s njom treba postupiti, rekao je za N1 zastupnik Mosta Zvonimir Troskot o zahtjevu Antifašističke lige da se Glavašu oduzmu odličja.

Zatim je prokomentirao i kandidaturu Dragana Primorca za čelnu poziciju u Hrvatskom olimpijskom odboru.

- Dragan Primorac je opasna osoba za bilo koju javnu funkciju u Republici Hrvatskoj. Tijekom predsjedničke kampanje pokazao je obrasce ponašanja kakve osoba na istaknutoj funkciji ne bi smjela imati. Riječ je o čovjeku koji je odavao službene tajne, poput onih o otkopavanju mrtvih, što je obavještajni podatak. Ako je to bio spreman činiti tijekom predsjedničke kampanje, onda je spreman na sve - izjavio je.

Nije propustio kritizirati niti ljude iz njegova tima.

- Ljudi iz Primorčeva kruga, poput gospodina Nobila i Krajača, za takve su pozicije 'persone non grata'. Takvim osobama nema mjesta u Hrvatskom olimpijskom odboru i potrebno je pročistiti sadašnje vodstvo

Tretiranje Uskoka nazvao je pristranim pa usporedio vladajuću stranku i nekadašnji sustav.

- Ako ste bliski vladajućoj stranci, koja se po svim obrascima ponaša kao nekadašnja komunistička partija, doživjet ćete progon i sve što izjeda sustav. Kreće odmazda koja ne bira sredstva. To ide do te mjere da nas ne bi iznenadilo ni da nam podmetnu drogu u automobil. To su njihove metode.